"La peor noticia": Faisy sufre un accidente en Qatar tras acudir al Mundial de Futbol

Doha, Catar.- El presentador Faisy, por medio de sus redes sociales informó que acudió a un hospital de Doha, luego de sufrir una lesión en su pie esto mientras se encontraba jugando un partido de futbol, por lo que durante ese tiempo estuvo con una muleta, con la cual incluso menciona que llegó caminar alrededor de 7 kilómetro, esto para asistir al partido de México.

Fue una especie de alergia debido al tipo de vendaje que traía, el que provocó que tuviera que ir a un hospital, donde los médicos de inmediato lo examinaron, pues se habla que tenía un sarpullido alrededor del golpe, esto al pensar que era una fractura, sin embargo, y para su fortuna se supo que solo fue un esguince, luego de tomarle algunas placas.

El día de ayer fui al partido de México y, al regreso, caminé como 7 kilómetros con la muleta y, al parecer, tenía muy apretada mi venda y me salió un tipo de alergia. Ahora sí, mi pie parece un tamal, entonces voy al hospital", explicó.

Debido al golpe se vio obligado a asistir al médico, es por eso que lo tuvieron en revisión por algunas horas, y es que además por ser turistas, tenía que presentar el Haya, un documento necesario para visitar territorio catarí, mismo que es necesario para de igual forma estar presente en el Mundial de Futbol, el cual ya se encuentra casi a la mitad.

Me registraron con el Haya, que es precisamente el documento que te piden para poder venir a Qatar y disfrutar del Mundial. Me revisaron, anotaron mis datos y después me tomaron una placa para ver si lo que yo tenía era un esguince, un desgarre o, la peor noticia, podría tener una fractura", manifestó.