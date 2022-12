Luto en la TV: Con el corazón destrozado, Patricia Reyes Spíndola da desgarradora noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Patricia Reyes Spíndola es una actriz que goza con una amplia y basta trayectoria en la televisión mexicana, tan solo desde su debut en el año 1982, con Blanca Vida, la famosa ha participado en más de cuatro decenas de melodramas. Es por esta razón que no es de extrañarse que tenga una gran cantidad de conocidos a quienes regularmente les demuestra su cariño, a través de redes sociales.

Sin embargo, así como hay bellos momentos en la vida, también los hay tristes, tal y como le ocurrió a la actriz de Maríana de la noche, Inocente de ti, La madrastra (2005), La fea más bella y Salomé. Como algunos sabrán, el día de ayer trascendió la noticia del lamentable fallecimiento Jorge Zamora 'Zamorita', quien llegó a ser un reconocido comediante, actor y cantante, entre los años 60 hasta principios del a década de los 2000.

Resulta ser que 'Zamorita' era amigo y vecino de Reyes Spíndola, quien se dejó ver un poco afectada, a través de su cuenta oficial de Instagram, desde donde envió un conmovedor mensaje en el que dejaba en claro cuánto lo va a extraña a partir de ahora: "En paz descanse, mi querido amigo y vecino. Jorge Zamora' Zamorita', cómo le decíamos todos. Voy a extrañar saludarte cuando te veía cerca de mi escuela de actuación en la Colonia Juárez. Un abrazo solidiario a toda su familia", declaró la famosa.

Patricia Reyes Spíndola se despide de 'Zamorita'

Lamentablemente, esta no fue la única vez de la semana que Reyes Spíndola tuvo que vestirse de luto y es que, cinco días atrás, la querida actriz de El extraño retorno de Diana Salazar y Zacatillo, un lugar en tu corazón, se vio obligada a despedirse de otro de sus grandes amigos en la actuación. En este caso se trataba de Héctor Bonilla: "Descansa en paz querido amigo. Te vamos a extrañar mucho ".

Si bien este 2022, Patricia Reyes Spíndola fue vista muy poco en la televisión, la famosa se ocupó de dar algunas conferencias relacionadas a la actuación, y aunque cualquiera podría creer que la histrionista no estuvo activa en la TV porque no apareció en producciones de Televisa, la realidad es que sí participó en la serie El Galán, misma que se estrenó a través de la señal de Star Plus.