Luto en TV Azteca: Tras muerte de su esposa y 17 años retirado, exgalán de Televisa vuelve a México

Ciudad de México.- Un reconocido actor, quien empezó su carrera en telenovelas de Televisa y luego se cambió a TV Azteca, se viste de luto y recuerda a su fallecida esposa, quien lamentablemente se quitó la vida en el 2019 luego de sufrir una profunda depresión. Se trata de Demián Bichir, quien lleva casi 15 años trabajando en Estados Unidos, pero volvió a México para promocionar su ópera prima Un cuento de circo y una canción de amor, la cual se la dedicó a su esposa Stefanie Sherk.

Como se recordará, el actor mexicano participó en melodramas como Guadalupe y Lazos de amor en San Ángel y Nada personal y La otra mitad del sol en el Ajusco, haciendo su último proyecto ahí en 2005. Bichir perdió trágicamente a su esposa, la actriz y modelo canadiense Stefanie Sherk, a raíz de un suicidio el 20 de abril de 2019. En conferencia de prensa retomada en el programa Ventaneando, el histrión señaló que incluyó un personaje basado en su esposa y escrito para ella.

Demián Bichir y Stefanie Sherk

"Puedo asegurar que todos los que estamos en esta sala hemos sufrido la pérdida de un ser amado. Y si no, no quiero echarles a perder el día, pero va a suceder. Es lo único seguro e inevitable. Los que han padecido la ausencia de sus seres amados, sabemos que no es que lo olvides, es que aprendes a vivir con ello y diferentes ciclos se van cumpliendo; no les llamo cerrar, pero se van cumpliendo y enriqueciendo", comentó.

Y agregó que nunca la olvidará y que el proyecto tiene un amor muy especial, por todo el amor que afirma le tiene y le tendrá siempre: "Stefanie estará en mi memoria siempre (...) es un homenaje a su vida". Por otro lado, a pesar de que es muy reservado al hablar de su vida personal, durante el homenaje póstumo que se realizó en honor al fallecido actor Héctor Bonilla, Bichir se sinceró sobre lo ha sido sobrellevar esta pérdida en su vida.

"Estamos todos bien, evidentemente cuando tú enfrentas a la muerte, en el sentido que sea, si es un familiar, o es un amigo, un hermano, tu pareja; eso es lo único seguro... se queda un hueco, y ese hueco no puede llenar, es difícil acostumbrarte a eso, aprendes a vivir con ello, pero es difícil", comentó el actor de 59 años. Cabe mencionar que a dos años de quedarse viudo, decidió rehacer su vida y comenzar una relación con la joven Victoria Aletta, quien es 35 años menor que él.

Fuente: Tribuna