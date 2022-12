¿Nuevo romance? Tras pleito con Christian Estrada, Ferka aparece muy juntita con galán de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- María Fernanda Quiroz, quien es mejor conocida como Ferka, apareció totalmente recuperada en el programa Hoy este jueves 1 de diciembre luego de que el fin de semana pasado viviera una pesadilla luego de que Christian Estrada tratara de llevarse a su hijo Leonel a la fuerza. Como se sabe, la actriz interpuso una denuncia en contra de su expareja por sustracción ilegal de menores.

Debido a lo anterior, el modelo permaneció detenido varios días pero la tarde del martes 29 de noviembre recuperó su libertad: "No se me involucro en ningún proceso ni se se me atribuyo ningún daño a algún tercero, por que no lo hay, ni lo ha habido. Mi único objetivo es y seguirá siendo la sana convivencia con mi hijo", dijo 'El Sina' a través de un comunicado de prensa, donde también ofreció disculpas a su guapísima exprometida.

Por su parte, Ferka ha decidido continuar con su vida luego de no obtener los resultados esperados en su proceso en contra de Estrada y esta mañana de jueves regresó a la pista del reality Las Estrellas Bailan en Hoy junto a su compañero Jorge Losa con quien se le vio muy juntita: "He tenido una semana bastante complicada, emocionalmente muy fuerte, pero no abandono el barco", dijo e incluso, hasta dedicó un mensaje a su acompañante.

Mientras estaban en los ensayos para su coreografía la exactriz de TV Azteca recibió varias muestras de apoyo por parte de Losa, como abrazos y hasta un beso en la mejilla: "Agradezco muchísimo el apoyo de Jorge... estamos a nada de la final y yo vine a este concurso por esa copa", expresó. Por su parte, él le dijo lo siguiente mientras la abrazaba: "Si te duele el corazón, yo te doy un abrazo y un beso, ves así, así es sanar el corazón".

En otra de las imágenes presentadas en el matutino de Las Estrellas, se puede ver a Jorge y Ferka hablándose muy de cerca: "Gracias por estar conmigo", dice ella mientras que el intérprete español agrega: "Al contrario, siempre (te voy a apoyar), siempre". Cabe resaltar que hace unos días la famosa de 36 años fue cuestionada sobre si se encontraba nuevamente enamorada tras su truene con Estrada, quien le pidió matrimonio meses atrás, y ella respondió que no tenía tiempo para el amor pues primero necesitaba sanar.

