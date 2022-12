¿Renació el amor? Geraldine Bazán humilla a Irina Baeva y admite relación con Gabriel Soto en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A varios años de su divorcio de Gabriel Soto, la actriz de Televisa Geraldine Bazán reaparece con un impactante nuevo look y fuertes declaraciones sobre su actual relación con el padre de sus hijas luego de que se reportara que ya terminó su romance con Irina Baeva. Como se recordará, ya son infinidad de medios los que señalan que la pareja finalizó su compromiso hace meses por una presunta infidelidad de la rusa, a quien también señalan de supuestamente haber agredido a Soto.

Durante su paso por la alfombra azul de una reconocida revista de moda, Geraldine presumió su nuevo peinado, llevando el pelo corto y muy rizado, dejando en shock por el radical cambio. En entrevista para el matutino Venga la Alegría de TV Azteca, la actriz de Corona de Lágrimas 2 señaló que se sentía radiante con su apariencia: "Literal me sacó de mi zona de confort... no, la verdad mi George Figueroa me encanta, junto con Víctor y Jessy que son mis diseñadores de cabecera, la verdad los adoro y les tengo mucha confianza", dijo.

Geraldine presume su nuevo look

Sin embargo, reporteros no tardaron en preguntarle sobre la noticia del momento, su exesposo Gabriel Soto. Y es que luego de semanas de especulaciones de que entre él y Baeva ya no hay nada luego de cancelar varias veces su boda, el propio matutino reportó hace unos días que según una investigación que realizaron, ambos se separaron e Irina ya sacó sus cosas de la casa del galán de Televisa. ¿El motivo? Según dicen, por presuntas infidelidades y agresiones de la originaria de Rusia.

"La fuente confirma que terminaron hace 4 meses a raíz de que Gabriel le empezó a perder la confianza en la rusa", señalaron, mencionando que Irina habría tenido conversaciones en su celular con Emmanuel Palomares, su exnovio, y un actor al que conoció en Nueva York. Además, reportaron que ella habría sido violenta con él cuando el protagonista de Mi camino es amarte presuntamente le dijo que ya no quería estar con ella.

Aunque ninguno de los dos ha salido a desmentir esta investigación, ya han declarado que es falso que hayan terminado, aunque en las últimas entrevistas han sido más reservados para hablar del tema y han evadido dar detalles. Geraldine, por su parte, fue cuestionada sobre cómo es la relación con su ex y si es cierto que él la buscó para pedirle ayuda con sus hijas y los tiempos de cuidado debido a que se estaba mudando de casa tras su supuesta separación de Irina Baeva.

Ante las preguntas sobre si ha recibido alguna llamada de Soto, Bazán no negó ni confirmó esta información, pero mandó un duro mensaje a Baeva, afirmando que nunca han perdido el contacto: "Nosotros hablamos siempre, somos padres de dos niñas y no vamos a dejar de hablar nunca", dijo sobre el controversial tema. Cabe destacar que hasta la fecha, Irina ha sido señalada de haber sido la causante del divorcio de Gabriel y Geraldine y en redes sociales afirman que su presunta ruptura sería "karma por robamaridos".

Fuente: Tribuna