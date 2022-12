Shock en la música: Tras cantar con Melendi, Lucerito recibe tremendo mensaje de su madre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado miércoles, 30 de noviembre, Lucerito Mijares y Melendi, pusieron a sus pies a todo el Auditorio Nacional después de realizar una presentación por demás de magnífica, de hecho todo parece indicar que la jornada no solo fue espléndida para la audiencia, sino que también lo fue para adolescente quien lo calificó como "el mejor día" de su vida, por ello, no es de extrañarse que su madre, la protagonista de Alborada, tuviera algo que decir.

Como ya muchos saben, Lucero y Mijares separaron hace más de 10 años; sin embargo, lejos de comportarse como muchos artistas, quienes tienen tormentosos divorcios, en los que sus hijos terminan en el medio, la pareja de cantantes ha procurado mantener una excelente relación por el bien de sus hijos, a quienes han procurado apoyar en cada uno de sus sueños, tal y como le ocurrió a Lucerito durante la noche de ayer.

Como toda madre orgullosa de su hija, la cantante de temas como A través del vaso, Vete con ella, No me hablen de él, Tácticas de guerra, Necesitaría, Cuéntame y Me Reviviste, compartió el video de Lucerito junto a Melendi, cantando Destino o Casualidad, tema que usualmente interpreta con Ha-Ash. En el clip se puede ver que la adolescente no cabe de la felicidad, incluso su gran sonrisa muestra lo feliz que se encontraba en aquel momento.

Por su parte, reconoció lo orgullosa que se encontraba de los firmes pasos que está dando su hija en el mundo de la música: "Ver a mi Lucero Mijares disfrutando del escenario de esa forma es un regalo indescriptible. No tengo palabras querido amigo Melendi para agradecerte que la hayas invitado solo a ella a cantar contigo esta noche en la que México te entregó su corazón en el Auditorio Nacional. No paramos de aplaudirte y admirarte. Eres enorme como artista también.", declaró la famoso.

Como era de esperarse, varios famosos reconocieron el gran talento de Lucerito, entre ellos se puede mencionar a Carlos Rivera, Angelique Boyer y Ana Brenda Contreras; mientras que en la cuenta oficial de Instagram de la adolescente le llegaron felicitaciones por parte de Chantal Andere, Mariana Seoane, Michelle Rodríguez y hasta de Erik Rubín, quien también tiene una hija que se está abriendo paso en el mundo de la música.

