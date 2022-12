Tragedia: Muere famoso actor de Televisa y estremece causa de muerte en 'Hoy'; filtran su herencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras confirmarse la muerte del actor de Televisa Jorge Zamora, mejor conocido como 'Zamorita' este jueves 30 de noviembre, su hijo aparece en el programa Hoy y revela las causas de su deceso, además de detalles de la herencia. El intérprete de 94 años, quien participó en telenovelas como Destilando Amor y Código Postal, también estuvo en programas como Los Polivoces y varios filmes durante la Época de Oro del cine mexicano.

Debido a que llevaba varios años retirado, las dudas sobre los motivos de su deceso y la manera en que habría pasado sus últimos años de vida surgieron, por lo que su hijo Jorge Rolando Zamora aclaró todo, rompiendo el silencio primero sobre qué fue lo que le arrebató al vida a su padre: "Él quiso descansar, ya estaba malito y varias veces en el hospital y fue demasiado (...) Tenía complicaciones del riñón, estaba en el hospital desde el martes pasado porque le iban a poner una sonda gástrica".

Y añadió: "Ya llevaba un ratito enfermo y en hospitales (...) fue un paro pero él ya traía una enfermedad del riñón crónica y entonces creo que se cansó". Incluso, estremeció al mencionar que doctores planeaban darlo de alta este jueves 1 de diciembre, sin embargo, su cuerpo no resistió: "Estaba internado y según hoy lo daban de alta, pero pues más bien quiso descansar". Y sobre dónde reposarán sus restos, debido a que era originario de La Habana, Cuba, manifestó:

Pues un rato estará con nosotros y no sabemos si lo vamos a llevar a Cuba. A él le gustaba mucho estar en Acapulco", compartió.

De la misma manera, el hijo de 'Zamorita' contó que estuvo al cuidado de su padre por más de una década, luego de que este decidió separarse de su esposa Marta Catalina Rendón, debido a supuestos maltratos, situación que llevaron hasta los juzgados y nunca pudieron hacer las paces: "Ya no hubo relación ninguna, lamentablemente después de eso, ahí mi mamá seguía más que con mi papá, conmigo, con broncas".

"Todavía me demandó dos veces más, cosas que no progresaron un mucho menos, pero no, no tengo ninguna relación con mi mamá ni la he visto ni nada, Hace 14 años nunca se acercó, entonces no entendería el por qué, pero ya no es cosa mía", señaló Rolando respecto a que su madre pudiera asistir al funeral. Sobre la herencia del histrión, dejó en claro que su papá dejó sus bienes escritos desde hace años y al no estar casado con él, ella no tendría nada que reclamar.

"No puede, porque mi papá hizo su testamento y mi mamá no aparece en él", comentó ahora para el matutino de Imagen Televisión Sale el Sol. Como se recordará, en 2015 trascendió que 'Zamorita' solicitó su divorcio por violencia física y psicológica luego de 30 años casados, esto debido a una fuerte discusión que la pareja tuvo en su domicilio. La entonces esposa de Zamorita comenzó a realizar una búsqueda del actor señalándolo como desaparecido, esto debido a que él se fue de su casa tras el altercado, pero él aclaró que no desapareció, sino que se había ido a vivir con su hijo.

Fuente: Tribuna