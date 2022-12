Tras 64 años en Televisa y unirse a 'VLA', actriz confirma su retiro de novelas: "No hay chamba"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz, quien tiene 64 años de experiencia en Televisa donde cuenta con exclusividad vitalicia, sorprendió a todos sus admiradores y fans al confesar que permanecerá retirada de las telenovelas pues no hay trabajo para personas de su edad. Se trata de la primerísima actriz Queta Lavat, quien dejó de actuar desde 2019 y este año apenas consiguió una pequeña participación en S.O.S me estoy enamorando.

Su primer melodrama en la empresa de San Ángel fue Un paso al abismo en 1958 producido por Rafael Banquells y luego le siguieron grandes producciones como Mi primer amor (1973), Pobre señorita Limantour (1987), ¡Amigos x siempre! (2000), Corazones al límite (2004), Amorcito corazón (2011), Qué pobres tan ricos (2013), Mentir para vivir (2013), Amor de barrio (2015), entre muchos otros.

Fuente: YouTube Programa Hoy

Hace un tiempo la intérprete de 93 años declaró que ya tenía listo todo para que el día que le toque morir no haya problemas en su familia, aunque aclaró que no quisiera que fuera pronto pues pretende vivir hasta los 100 años: "Ya pensé, ya decidí y lo comenté con mis hijos, solo les voy a durar hasta los 100 años y si Dios quiere, voy a cumplir mi promesa, porque a los 100 aún es independiente la persona, ya más viejita ya no", dijo.

Aunque doña Queta es de las pocas estrellas mexicanas que sigue conservando su exclusividad en Televisa, ya que es vitalicia, también ha tenido la oportunidad de aparecer en programas de la competencia TV Azteca como el matutino Venga la Alegría donde habló en exclusiva sobre uno de sus cumpleaños. Además este 2022 acudió al foro del programa Hoy para mostrar sus dotes en la cocina y es que se ha vuelto muy popular gracias a sus recetas.

Queta Lavat en 'VLA'

Sin embargo, la mañana de ayer miércoles 30 de noviembre Lavat externó su tristeza por dejar de actuar ya que lastimosamente en las novelas actuales no hay trabajo para personas de su edad. Reporteros como el youtuber Edén Dorantes captaron a la actriz saliendo de la empresa de San Ángel y de inmediato negó que estuviera ahí por cuestiones laborales: "Vine a una visita social, ahorita no hay nada de chamba, no hay abuelitas, ¿qué quieren que hagamos?".

La intérprete, quien en febrero cumplirá 94 años, aprovechó los micrófonos para pedir que se creen nuevas historias donde personas como ella puedan trabajar: "Ha hay pocos papeles para personas de mi edad, yo lo entiendo, más bien (es un llamado) a los escritores... ya tendremos abuelitas". Eso sí, Queta confesó que se encuentra muy feliz con el éxito que está teniendo en TikTok grabando recetas y adelantó que todo el mes de diciembre aparecerá cocinando en el noticiero Expreso de la Mañana.

Estoy muy contenta con mi TikTok, ahí tengo muchos seguidores y mucho éxito gracias a Dios".

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes