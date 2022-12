Tras amorío con dueño de Televisa y 18 años retirada, actriz deja 'Hoy' y llega desfigurada a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien hace 18 años realizó su último proyecto en Televisa y que hace tiempo admitió su romance con el dueño de la empresa, dio un duro golpe al rating del programa Hoy debido a que este jueves 1 de diciembre platicó en exclusiva con reporteros de Venga la Alegría. Se trata de Kate del Castillo, quien por fin rompió el silencio y confesó si es verdad que tiene cirugías como todos piensan.

La hija de don Eric del Castillo realizó su debut en la televisora de San Ángel en los años 90, actuando en icónicas novelas como Muchachitas, El derecho de nacer, Alguna vez tendremos alas, La mentira y Ramona, pero decidió abandonar la pantalla chica para probar suerte en películas y series. El último melodrama que grabó fue en 2004 y se trató de Bajo la misma piel al lado del argentino Juan Soler.

Kate, quien en su juventud fue novia de Emilio Azcárraga Jean actual dueño de Televisa, se mudó a Estados Unidos y actualmente trabaja para Telemundo, donde ha protagonizado varias temporadas de La Reina del Sur desde 2011 además de que ha estado haciendo películas y ha dado varias entrevistas exclusivas al matutino de Las Estrellas. Sin embargo, este jueves 1 de diciembre la mexicana llegó en exclusiva al programa de TV Azteca VLA.

Ante las cámaras del Ajusco, la intérprete de 50 años declaró que en su época de juventud fue víctima de discriminación por parte de productores que se aferraban a quererla mandar al quirófano para realizarle varias cirugías pero afirma que ella nunca se sometió a ninguna: "Siempre quise ser diferente y no igual a todas, ya sé que tengo una nariz grande y que no es perfecta y siempre me la quisieron operar", declaró.

La hermana de Verónica del Castillo asegura que siempre se aferró a la idea de ser auténtica y nunca cedió a las peticiones de sus jefes: "También decían que si no enseñas no vendes, pero es una frase tan machista... siempre hay inseguridades, yo decía 'si no me cambio no voy a poder ser actriz' porque me querían cambiar pero luego dije, los que están mal son ellos". Sin embargo, hay que recordar que varios de sus fans creen que ya se pasó de Botox y que luce irreconocible a su época de juventud.

Cambiando un poco de tema, Kate también respondió a los rumores que apuntan a que su padre se la pasa insistiendo en que debería de tener hijos pero ella asegura que su familia apoya totalmente su decisión de no haber sido madre: "Ya no me juzgan por eso, ya entienden porqué yo desde muy joven no quise tener hijos, yo me agradezco esa decisión, me aplaudo todos los días, las mujeres no nomás estamos hechas para hacer hijos", finalizó.

Así luce Kate del Castillo en la actualidad

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria