Tras besar a hombre, Erik Rubín se separa de Andrea Legarreta y da inesperada noticia en 'Hoy'

Ciudad de México.- El público de Televisa se encuentra en shock debido a que la mañana de este jueves 1 de diciembre se confirmó la separación entre la conductora Andrea Legarreta y Erik Rubín en plena transmisión del programa Hoy. Además el famoso exintegrante del grupo Timbiriche sorprendió a los televidentes al hacer una inesperada confesión luego de que meses atrás generara polémica por besar a otro hombre.

El músico y la también actriz de 51 años tienen más de 20 años juntos y pese a que su matrimonio sigue sólido luego de tanto tiempo, jamás se han salvado de las especulaciones sobre un divorcio por infidelidades u otros escandalosos motivos. Hace algunos meses se especuló que la presentadora estelar de Las Estrellas y su marido tuvieron una crisis luego de que él casi se besara con Apio Quijano en los 90's Pop Tour.

Sin embargo, Rubín se tuvo que separar de Andrea por un fuerte motivo y dejó sin palabras a los televidentes al aparecer sin su esposa ante las cámaras del programa Hoy. La tarde de ayer miércoles 30 de noviembre el famoso cantante mexicano inauguró otro de sus gimnasios en la CDMX y al importante evento no asistió la conductora del matutino ni su hija menor Nina Rubín por lo que solo apareció con Mía Rubín.

En una breve entrevista con reporteros de diversos medios como Hoy, Erik dio mucho de qué hablar al admitir que le gusta recibir elogios por las fotografías que comparte en sus redes sociales: "Te tiran el 'chon' (calzón) y pues a todo dar, son halagos". Asimismo, el intérprete de canciones como Princesa Tibetana confesó que no descarta la posibilidad de vender contenido exclusivo de él en plataformas digitales:

No me cierro, la neta no me cierro, pero ahorita no está en mis planes, tengo muchas cosas qué hacer y no sé en qué momento me pueda tomar las fotos", explicó.