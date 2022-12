Tras golpe a Chris Rock y veto por 10 años, Will Smith podría llevarse otro Oscar

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- El pasado mes de febrero del presente año, el actor Will Smith fue uno de los nominados al Premio Oscar en la categoría de Mejor Actor, presea que la final obtuvo luego de haber protagonizado la cinta King Richard; sin embargo, no pudo disfrutar de este reconocimiento ya que, antes de subir al escenario, le dio una cachetada al actor y comediante Chris Rock quien hizo un comentario sobre el aspecto de su esposa, Jada Pinkett Smith.

El fuerte gocpque que el protagonista de El Príncipe del Rap le dio al comediante, fue motivo para que quedara vetado por 10 años de todos los eventos que la Academia levara a cabo; sin embargo, esto no lo excluye de ser nominado a la prestigiosa presea, por lo que tras anunciar su próximo regreso mediante la cinta Emancipación que estará disponible en Apple TV+, Smith podría llevarse un Oscar más.

La cinta en cuestión es un drama que se encargará de narrar la historia de 'Gordon', un esclavo afroestadounidense y donde se busca abordar más a detalle el tópico de la esclavitud en Estados Unidos, desempeño que ha llevado a Will Smith a ser reconocido de manera internacional por la critica y por lo que aseguran, podría estar nominado en la misma categoría que le dio la presea que muchos actores y actrices consideran la cima de sus carreras.

Esta predicción hecha por medios estadounidenses no solo por si posible nominación al Oscar sino porque aseguran podría llevarse la presea, surge días después que el mismo actor narrara en televisión nacional cuáles fueron los motivos por lo que actuó de esta manera contra el comediante Chris Rock, en donde insistió que en aquel momento no estaba pasándolo de lo mejor y al final descargó su ira contra el también actor; sin embargo, no detalló qué es lo que le ocurría para haberse vuelto tendencia internacional.

Cabe destacar que expertos han lamentado que, en caso de ser nominado por esta cinta que además es su regreso tras la polémica, no podrá asistir al evento ni a cualquiera que esté relacionado con el Oscar, por lo que podría enviar a un representante o bien, solo se haría la mención en caso de ganarlo y posteriormente, se le enviaría a su oficina.

