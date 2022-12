Afamada actriz acusa a controversial actor de insultarla cuando ambos trabajaron juntos

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Aunque muchos conocen el lado glamuroso de ser una estrella de Hollywood, la realidad es que detrás de ello existe una gran cantidad de presión, momentos estresantes y hasta incómodos con los compañeros de elenco. Tal fue el caso de una querida actriz, quien mencionó que, en una ocasión, uno de sus co protagonistas la insultó debido a que no supo manejar uno de sus momentos de crisis actorales.

Se trata de Emily Blunt, conocida por su participación en Un lugar en silencio, El diablo viste a la moda, El regreso de Mary Poppins, La chica y el tren, Los agentes del destino, Amor en las montañas y En el bosque. Regularmente, la estrella participa en comedias románticas o en cintas de terror, por lo que le resultó un poco difícil acoplarse a las exigencias que podía conllevar aparecer una película de ciencia ficción y de acción.

En el año 2014, Blunt apareció en la película Edge of Tomorrow (Al filo del mañana, para Hispanoamérica), donde participó junto a Tom Cruise, actor que ya de por sí es un tanto controversial debido a su participación en la muy cuestionada religión de la Cienciología. Según declaraciones de la histrionista de 39 años, ella estaba aterrada porque durante las grabaciones debían utilizar disfraces de 38 kilos, lo que le dificultaba actuar de manera adecuada.

Tuvimos que usar estos trajes enormes, lo que creo que habría sido genial si los tuviéramos en DGI, pero queríamos hacerlo de manera táctil. Cuando escuchas la palabra 'táctil', piensas que suena agradable y acogedor. No había nada de acogedor en estos trajes. Era como 38 kilos. Fue muy pesado", declaró Blunt para el pocast SmartLess el pasado lunes, 5 de diciembre

La histrionista reveló que la presión por hacer las cosas bien y el temor por no lo lograrlo debido a que tenía que llevar el traje fue tal, que explotó en llanto frente a Tom Cruise quien, al parecer, no supo reaccionar: "Le dije, 'Tom, no estoy segura de cómo voy a superar esta sesión' y comencé a llorar (...) Dije: 'Me siento un poco asustada por todo el rodaje'". Según las palabras de Emily la reacción del actor de Misión Imposible fue poco convencional, pero le pareció divertida y directa.

La famosa declaró que Cruise la miró fijamente durante mucho tiempo y, sin saber qué hacer, le respondió: "Vamos, deja de actuar como una idi... ¿de acuerdo?". Esta situación hizo que Emily estallara en risas y volvieran al rodaje. De acuerdo con información de New York Post, por el momento, el actor de Top Gun, La momia, Vanilla Sky y Negocios riesgosos no ha dado ninguna declaración con respecto a lo dicho por Blunt.

