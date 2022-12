Bad Bunny llega al Estadio Azteca en medio del caos por boletos duplicados: Empresa dará reembolso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Por fin llego el tan esperado día en que Bad Bunny se presentaría en el Estadio Azteca como parte de su gira World's Hottest Tour, evento que además de ser uno de los más esperados y de mayor relevancia en la capital del país, también fue de los más buscados por los fans ya que los boletos se agotaron de inmediato dando pie a que la reventa se beneficiara de la popularidad del intérprete de Me porto bonito, Ojitos lindos o Tití me preguntó.

Concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca

Antes del atardecer del viernes 9 de diciembre, los fans comenzaron a llegar al Coloso de Santa Úrsula y poco a poco las redes sociales volvían tendencia el esperado concierto; sin embargo, pronto algunos internautas denunciaron que pese a tener un boleto considerado real, no podían ingresar al recinto, generando confusión pues todo apuntaba a que la empresa encargada de la venta de boletos, había duplicado los accesos. Este evento fue motivo para que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) interviniera y pidiera una explicación.

Los afectados incluso llegaron a denunciar que los empleados de Ticketmaster, encargados del boletaje, rompían los boletos originales y hasta rechazaban otros accesos. Acto seguido, el Estadio Azteca confirmó que se habían duplicado los boletos aunque para garantizar que el evento fluyera en orden, habían pedido el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para evitar que los fans que no pudieron entrar ingresaran a la fuerza al recinto.

"Se exhorta a las personas afectadas a interponer directamente sus quejas en el servicio de Ticketmaster", remarcó el Azteca.

Tal fue la relevancia del suceso que la empresa emitió un comunicado de prensa en donde confirmó que se trataba de un suceso "sin precedente" confirmando que había boletos no solo duplicados sino también falsos para poder ver a Bad Bunny en concierto, tanto que incluso algunos boletos considerados "legítimos" impidieron que los fans pudieran accesar al recinto. Fue por este motivo que Ticketmaster se comprometió a que se reembolsaría el costo total del boleto adquirido y hasta se habían puesto ya en contacto con Profeco para atender a los afectados.

"Ticketmaster ofrece su más sincera disculpa al público asistente al concierto de Ban Bunny por los problemas presentados en las entradas del Estadio Azteca", concluye la misiva.

Cabe destacar que esta postura fue motivo de queja de parte de otros usuarios que, en eventos pasado también tuvieron problemas para ingresar a pesar de contar con un boleto legítimo. Ejemplo de ello fue durante el pasado Corona Capital donde la reventa complicó que boletos reales no fueran permitidos ya que los revendedores lo habían duplicado, o bien, que en eventos de años pasados donde también hubo alguna anomalía, la empresa también se comprometiera a hacer el reembolso y a la fecha no hayan cumplido.

"¿Y los que sí compraron los boletos en su página y aún así no los dejaron acceder? ¿Y los que compraron físicos cómo van a reclamar su reembolso si les quitaban los boletos? BASTA esto es desde el Corona Capital, Dua Lipa, Harry Styles, Daddy Yankee, Flow Fest, Bad Bunny. MAFIOTA", dijo un usuario en redes.

Kenia Os se quedó fuera

Al concierto no solo acudieron fans de diversos estados de la República, sino que también famosos e incluencers no quisieron perderse ningún detalle del primer concierto de Ban Bunny en la capital. Tal fue el caso de Kenia Os quien muy emocionada acudió al sur de la capital para ser partícipe de este concierto para el cual contaba con un palco privado ya reservado; sin embargo, contó que no pudo llegar y este fue el motivo.

La intérprete de Flores, La invitación o Malas decisiones, informó a través de las redes sociales que, además por el caótico tráfico que había en las inmediaciones del Estadio Azteca, ella simplemente no pudo ingresar al coloso porque además de tener que caminar, se encontró con un caos en las puertas del recinto, motivo por el que advirtió a sus seguidores a considerar esto en caso de asistir al evento.

"Padrísimo, no me dejan pasar a mi palco y lit está todo totalmente bloqueado... todas las calles por tantos carros. Es un caos y pues no me puedo bajar, creo que la maldición kenini de no ver al conejo malo me persigue", escribió en Twitter.

Luego de varios minutos de intentar llegar al palco que ya tenía reservado, la también influencer contó a sus segadores que había hecho de todo para bailar y cantar los temas más exitosos del originario de Puerto Rico por lo que, al igual que algunos fans que no pudieron entrar debido a los problemas con los boletos, ella no pudo hacerlo por la mala organización del recinto.

"Benito, te veo en otra vida", escribió en Twitter.

En medio del caos, la Policía Cibernética de la SSC informó que se habían detectado tres sitios de Internet donde se vendían boletos falsos para el concierto de Bad Bunny, mismos que fueron inhabilitados a modo de ya no ocasionar problemas de este tipo. El ultimo concierto departiste en la CDMX será este sábado 10 de diciembre y se reveló habrá un operativo especial tanto en las taquillas como en las inmediaciones del recinto para evitar la repetición de los hechos, especialmente la reventa.

