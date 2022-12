Conductor de 'Ventaneando' lanzaría tremendo mensaje contra Bad Bunny tras problema con los boletos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado viernes, 9 de diciembre, miles de fanáticos de Bad Bunny se reunieron en el Estadio Azteca, al sur de la Ciudad de México, para disfrutar del show de sus vidas, pero en lugar de eso muchas personas se enfurecieron después de que los boletos que compraron en Ticketmaster no resultaron válidos e incluso se dijo que la mayoría habrían sido clonados.

Como era de esperarse, hubo un gran descontento entre los fanáticos, quienes no tardaron en hacer notar su furia cuando comenzaron los conflictos contra el personal del Estadio Azteca. Dado a que este caso involucró a una estrella de la talla de Bad Bunny, rápidamente se volvió tendencia en Twitter, donde propios y ajenos opinaron sobre el tema, entre ellos se encuentra el polémico conductora de Ventaneando, Daniel Bisogno.

Como muchos sabrán, el compañero de Pati Chapoy y actor de Lagunilla mi barrio, tiene una particular forma de decir las cosas, hecho que dejó en claro durante la mañana de este sábado, 10 de diciembre, cuando entre líneas habría insultado no solo al 'conejo malo', sino también a Ticketmaster y hasta a los fanáticos que ya de por sí pasaron por un mal trago al descubrir que sus boletos no eran validos.

Un idi... viene a robarle su dinero a miles de idi..., con música idi... para gente idi..., tan idi... que les duplican el boleto, el primer idi... cobra lo mismo. Los idi... de la empresa ganan lo mismo, con que idi... nos quedamos? Es un acertijo, no la realidad", declaró Bisogno

Publicación de Daniel Bisogno

Créditos: Twitter @DanielBisogno

Como se mencionó anteriormente, el conductor del show de farándula de TV Azteca, en ningún momento mencionó, de manera textual, el nombre de Bad Bunny, a Ticketmaster o a los fanáticos, pero es posible que el comunicador se habría estado refiriendo al caso que se mencionó anteriormente; sin embargo, muy pocas personas reaccionaron al mismo y es que, la mayoría de fans del 'conejo malo' están molestos con la empresa distribuidora de boletos.

Por su parte, Ticketmaster ya se pronunció con respecto a lo ocurrido y señalaron que se encargarán de reembolsar el dinero de todos aquellos que compraron sus tickets de manera legítima en algún sitio autorizado por la compañía. Si bien, esto podría representar el final del problema, la realidad es que muchos usuarios ya se han quejado porque la empresa demora bastante en reponer el dinero de sus consumidores.

Fuentes: Tribuna