De Televisa a la cárcel: Tras muerte de hombre, galán de novelas acaba divorciado y en la ruina

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien protagonizó varios melodramas en Televisa, está a la espera de su sentencia luego de que fuera declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de un hombre tras un altercado vial. Se trata de Pablo Lyle, quien se espera que el próximo 12 de diciembre (Día de la Virgen de Guadalupe) conozca su destino luego de que en 2019 propinara un puñetazo a Juan Ricardo Hernández, un cubano de 63 años que perdió la vida días después.

Este jueves 8 de diciembre, el protagonista de telenovelas como Por siempre mi amor, Verano de amor, La sombra del pasado, Corazón que miente y Mi adorable maldición, se enfrentó a la justicia norteamericana para conocer qué pasará con su caso luego de que pasara las últimas semanas en prisión a la espera de su sentencia. Como se recordará, fue en 2019, que tras un altercado de tránsito el histrión propinó un puñetazo a un hombre que murió días después a causa de un traumatismo en la cabeza.

Por motivos de la pandemia y distintos procesos legales, es que hasta este momento no se ha podido dictar una sentencia al mexicano, quien se habría separado de su esposa desde mayo según reportes y habría terminado en una crisis económica por los costos de su defensa legal. Luego de que se esperara que este jueves se aceptara la moción por parte de la defensa del actor para realizar un nuevo juicio o se revelara el tiempo que Lyle pasará en la cárcel, será hasta los próximos días que se conozca esta decisión.

Una reportera del programa Chisme No Like informó: "La jueza nos citó para la próxima semana. Creo que la familia de Pablo Lyle está encomendándose a La Virgen de Guadalupe, porque la próxima cita es el día 12 en la mañana, para ver si la jueza por fin accede a que haya un nuevo juicio. Lo más seguro es que Pablo Lyle salga libre en ese momento para vivir otra vez todo ese proceso, que puede ser con un jurado o sin este".

La periodista manifestó que durante esta audiencia una respuesta del fiscal dio esperanzas a Lyle y su familia: "Hoy escucharon todos los argumentos de la moción para ir a un nuevo juicio. La jueza le ha hecho muchas preguntas al fiscal, una de ellas que me llamó mucho la atención que si se hubiese tenido en cuenta la evidencia del pánico que empezaron a sentir los niños, si eso hubiera cambiado los cargos de Pablo".

Y añadió: "El fiscal no tuvo otra que decir que sí, que eso hubiera sido un factor clave a la hora de cambiar el cargo y tal vez hasta la sentencia de culpable". Por otra parte, la defensa legal de Lyle explicó que debido a que ellos consideran que el proceder de las autoridades no fue del todo correcto, es que no descartan que se realice otro juicio: "Ha sido un juicio (considerado injusto), se tendría que cambiar a otro Condado aquí en la Florida. Puede ser (con jurado), eso se decide en el futuro".

"El 12, ella va, si no le da otro juicio, el 12 va a anunciar el día de la sentencia", dijo el abogado del actor. Finalmente, la hermana del actor Silvia Lyle agradeció que sea justamente el día que se celebra en México a La Virgen de Guadalupe cuando la jueza informará el destino del histrión, afirmando que tienen mucha fe: "Tenemos fe en Dios y agradecemos que la próxima audiencia sea en ese día. Mi mamá falleció en el 2009, así que está sentada ahí al lado de Pablo desde las estrellas, gracias", dijo.

