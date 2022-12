Divorciada: Tras amorío con su jefe en Televisa y 18 años retirada, actriz llega desfigurada a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida protagonista de telenovelas, quien desde hace 18 años no trabaja en Televisa, reaparece en redes del programa Hoy y causa revuelo su drástico cambio en el rostro. Se trata de Kate del Castillo, quien en su juventud tuvo un romance con su entonces jefe, el dueño de la empresa de San Ángel Emilio Azcárraga y ahora sostiene una relación con el fotógrafo Edgar Bahena luego de dos tormentosos divorcios.

Como se recordará, la hija del primer histrión Eric del Castillo protagonizó telenovelas como Muchachitas, El derecho de nacer, Alguna vez tendremos alas, La mentira, Ramona y Bajo la misma piel en Televisa, sin embargo, hace 18 años decidió irse de México para buscar más oportunidades de trabajo en Estados Unidos. La actriz luego firmó con Telemundo para hacer La Reina del Sur y hasta creó su propia casa productora ante la falta de ofertas de trabajo en México, según argumentó.

El drástico cambio físico de Kate

Kate, quien acaba de cumplir 50 años, fue duramente criticada hace unas semanas por su apariencia física pues usuarios afirmaban que lucía completamente irreconocible. Las especulaciones sobre que presuntamente había abusado del bótox o cirugías cobraron fuerza y por ese motivo aparece en redes del programa Hoy, pues el portal Las Estrellas retomó declaraciones de la hermana de Kate, Verónica del Castillo, quien aclaró si su hermana no fue reconocida por su padre Eric por haberse 'desfigurado'.

Tras señalar que su padre no tiene ningún problema de memoria o de salud luego de no haber reconocido a Kate en una visita sorpresa a la CDMX, también desmintió que haya sido la apariencia de su hermana la causa de que su padre no la reconociera, destacando que aunque en algún momento la llegó a notar diferente pero ahora ve a la actriz perfectamente. "No porque sea mi hermana, pero yo la verdad no le noto un exceso de bótox porque a mí se me hace verla normal".

"Yo la veo bien, normal, en alguna época sí se veía un poco rara, pero yo ahorita la veo muy bien", explicó. Por otro lado, habló de los recientes cambios de su hermana, resaltando el más grande de todos: el que hizo sobre ella su novio Edgar Bahena, pues afirma que ahora la actriz es más amorosa: "La siento muy tranquila, no tan enojona como en otras ocasiones. Sin duda (fue el amor) y los niños, los niños transforman a la gente", declaró.

Finalmente, Del Castillo explicó porqué no pudieron haber reconocido a su hermana ese día: "Ni mi mamá la reconoció, mi mamá está perfecta de la vista, lo que pasa es que estaba con chonguito, con lentes, se escondió atrás de un mesero para darle la sorpresa y mi papá se acerca a mí para preguntarme, una porque es súper despistado y dos porque no se lo imaginaron porque yo les dije que íbamos a ir con un amigo mío", finalizó.

