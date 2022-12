Hombre intenta ayudar a Britney Spears tras hallarla en estado inconveniente; ella lo ataca

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Desde hace varios meses, las miles de personas que apoyaron a Britney Spears para que obtuviera su propia custodia comenzaron a teorizar que la famosa continuaba presa de su familia; mientras que algunos más le dieron la espalda, ¿la razón? Más de uno considera que la que alguna vez fue la princesa del pop padece de sus facultades mentales, lo que la lleva a actuar de manera errática en algunas ocasiones.

Durante la jornada de este sábado, 10 de diciembre, la cantante de Circus narró una anécdota que no fue bien recibida por la gran mayoría de sus fans, en la que básicamente terminó atacando a un hombre que se acercó a ofrecerle su ayuda después de encontrarla en un estado inconveniente y no es que la haya localizado bajo la influencia de bebidas alcohólicas o dopada. Lo que sucedió es que la famosa habría tenido una crisis nerviosa.

Según declaraciones brindadas por la rubia, todo ocurrió porque ahora tiene un nuevo pasatiempo: Meditar. Pero parece ser que su esposo, el actor y modelo de 28 años, Sam Asghari, no aprueba eso: "Mi marido lo odia. Él piensa que me he vuelto loca", aseveró Britney; sin embargo, la famosa considera que es una buena actividad, ya que, su masajista suele hacerlo de manera frecuente y siempre luce tranquilo.

Britney Spears revela que tuvo problemas con su esposo

Para meditar, Britney suele subirse a su auto, pero parece ser que en esta ocasión, la cantante tuvo un problema en su casa, hecho que le habría desatado una crisis nerviosa, por lo que simplemente optó por conducir a una cadena de restaurantes famosa de Estados Unidos conocida como Jack in the box. Ella afirmó que jamás había visitado uno, por lo que aprovechó la oportunidad para comprarse una hamburguesa con doble queso y una malteada de galleta.

Spears reveló que se sentó en su auto para comerla, pero el sentimiento de tristeza pudo con ella y antes de soltarse a llorar entro del su vehículo, por lo que un hombre se acercó a ella, tocó su ventanilla y le dijo "Todo va a estar bien", lo que lejos de calmar a la famosa, la puso en estado frenético y explotó en furia, aunque se desconoce sí atacó al hombre en su presencia, sí que lo hizo en Instagram donde arremetió: "Este gran hombre en la pu... ventana... ¡Me dio piedad! ¡Va a estar bien! ... ¿Que coj.... acaba de decir? Él no me conoce y yo estoy segura como el infierno no conocía su cu... Entonces, ¿por qué dijo eso? ¡Todo va a estar bien! Me sentí ofendida. Que te jo... hombre est... en Jack in The Box. No me conoces... ¡No eres de mi sangre, así que vete a la mie... tú mismo!"

Fuentes: Tribuna