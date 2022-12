Luto en la TV: Tras semanas hospitalizado, muere querido actor por Covid-19; filtran su último deseo

Comparta este artículo

Ohio, Estados Unidos.- La farándula se viste de luto con el fallecimiento de un querido actor de cine y televisión debido a complicaciones por Covid-19. Se trata del histrión Gary Friedkin, quien perdió la vida hace unos días en un hospicio luego de pasar casi un mes en la Unidad de Cuidados Intensivos luego de haberse contagiado de Covid-19. Gary era conocido por sus papeles en películas del director Garry Marshall y por su aparición en la famosa serie de TV Happy Days.

De acuerdo con medios estadounidenses, Friedkin murió en un hospicio en su natal Youngstown, Ohio el pasado 2 de diciembre, según se informó en un obituario publicado en el Tribune Chronicle. El histrión, quien sufría acondroplasia (medía 121 centímetros) y pertenecía a la organización Little People of America (Gente Pequeña de América), era conocido en su mayoría por su trabajo en la comedia. Su deceso sobrevino a los 70 años luego de estar debatiéndose entre la vida y la muerte en terapia intensiva por el virus.

Gary Friedkin y Tori Spelling

De acuerdo con su obituario, familiares y amigos cercanos lo apodaban 'Kishka'. Tras graduarse de la Universidad de Youngstown State con una licenciatura en música, se mudó a Los Ángeles, California para hacer una carrera en la actuación. A manera del que sería su último deseo, se abrió una beca en su nombre en su universidad, según su familia. Esta pretende que le den más atención a los que apliquen y posean alguna discapacidad o aquellos involucrados en las artes.

Uno de los papeles más recordados del actor fue en la cinta de comedia de Marshall Young Doctors In Love, donde Friedkin tuvo una escena de un minuto en la que trataba de colgar un teléfono que estaba muy alto para alcanzarlo. Pese a su baja estatura, sus seres queridos afirman que nunca fue un motivo para victimizarse, sino que tomó su discapacidad como un reto. "Gary percibía su discapacidad de altura como un reto pero no como una fuente de victimización", escribió su primo Jeff Zucker en Facebook.

Y añdió: "Nunca dejó que su baja estatura lo deprimiera". En 1982, Friedkin interpretó a un cocinero llamado 'Clarence' en tres episodios de la serie de comedia Happy Days. También tuvo apariciones en Under the Rainbow en 1981, la comedia animada Cool World en 1992 y dio vida a un 'Ewok' en la popular película Ewok in Star Wars: Return of the Jedi. Su último trabajo en la actuación fue en 2016 en la cinta Mother's Day, donde dio vida a 'Shorty'. Descanse en paz.

Fuente: Tribuna