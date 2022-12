¿Sale del clóset? Tras veto por "viejo" en Televisa y un divorcio, William Levy impacta con anuncio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso galán de telenovelas William Levy deja en shock con un impactante anuncio que hizo en su cuenta oficial de Instagram el cual causó furor. ¿El cubano sale del clóset? Aunque han habido rumores que ponen en duda la orientación sexual del histrión, no se trata de un anuncio sobre su vida personal, sobre todo después de su divorcio de la madre de sus hijos Elizabeth Gutiérrez. ¿Qué pasó con el exgalán de Televisa?

Como se recordará, Levy llegó a México y de inmediato se convirtió en todo un galán de melodramas, protagonizando telenovelas como Sortilegio, Triunfo del amor, Cuidado con el ángel y La Tempestad, hasta que dejó la empresa en el 2013 tras quedarse sin su contrato de exclusividad. El cubano buscó una oportunidad en Hollywood, sin embargo, al participar en roles secundarios en algunas películas y no encontrar el éxito deseado, se rumoró que rogó a productores de Televisa por trabajo.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez se separaron

Estos, de acuerdo a las versiones que se especulaban, lo habrían despreciado y hasta vetado por "viejo", pues presuntamente el ser "malagradecido" sumado a que ya no tenía la edad para un protagónico, hizo que se quedara sin trabajo en México. En enero de este año, fue él mismo quien anunció que su relación de más de 20 años con Elizabeth Gutiérrez, madre de sus dos hijos, llegaba a su final, en medio de rumores de múltiples infidelidades de su parte.

Luego de este anuncio y su regreso a la pantalla en el remake de Café con aroma de mujer y grabar una nueva serie junto a la actriz mexicana Esmeralda Pimentel, el actor aparece en redes con un importante anuncio, aunque este no tiene que ver con su vida personal, sino que presumió que cambio de look y dejó a más de una con la boca abierta. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que el histrión publicó una fotografía del cambio de imagen.

Instagram @willevy

"New look... Creo que este me lo quedo", publicó sin especificar si el cambio se lo hizo por un personaje o por elección propia, además de afirmar que le gustó tanto que se lo quedará. Tras lloverle elogios de fanáticas y seguidoras, destacó el de su colega Esmeralda, quien quedó impactada por el actor: "¡Que guapo, Willie!", dejó en los comentarios, levantando rumores de algo más que una amistad.

Instagram @Canal_Estrellas

Fuente: Tribuna