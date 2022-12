Trágica muerte: Tras caer en coma, fallece actriz de Televisa y filtran en 'VLA' su último deseo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A un año del fallecimiento de la actriz y productora Carmen Salinas, mejor conocida como 'Carmelita', quien perdió la vida el pasado 9 de diciembre del 2021 a los 82 años de edad mientras grababa la que fue su última telenovela, Mi fortuna es amarte en Televisa, es homenajeada por sus seres queridos y recordada en el matutino de TV Azteca Venga la Alegría Fin de Semana. Como se recordará, falleció luego de un mes hospitalizada por una hemorragia cerebral repentina.

La actriz, quien participó en melodramas de la televisora de San Ángel como María la del Barrio, Mi pequeña traviesa, Abrázame muy fuerte, Hasta que el dinero nos separe, Mi corazón es tuyo, entre otros, y que produjo la obra de teatro Aventurera, permaneció internada en un hospital de la CDMX hasta su muerte. Carmen había permanecido en estado de coma natural y aunque por algunos momentos se reportaban mejorías, terminó perdiendo la vida.

Carmen Salinas (QEPD)

Este viernes 9 de diciembre Carmelita cumplió un año de haber fallecido y su familia realizó una misa en la Parroquia de los Santos Cosme y Damián en la colonia San Rafael de la CDMX, donde se dieron cita algunos amigos de la actriz. El padre bendijo las cenizas de Carmen y su hija María Eugenia Plascencia compartió unas palabras, afirmando que no ha podido superar la pérdida: "Me cayó más el veinte de que mi mamá ya no está con nosotros, antes quería pensar que estaba trabajando fuera", dijo sobre su luto.

"Todavía tengo cerrado su baño pero he entrado a su recámara. Ha sido muy triste, todo está igualito. Se me hace muy triste tocar sus cosas pero tengo que ser fuerte porque primeramente Dios viviré en su casa, igualito estará todo porque lo tiene todo hermoso y no voy a tocar nada". Sus nietas compartieron que tienen "un angelote". "Ha sido un año de extrañarla mucho como consejera, como cómplice, como abuelita y sobre todo y la extraño mucho cuando hay que celebrar cosas" dijo una de ellas entre lágrimas.

Su sobrino Gustavo Briones afirmó que no ha podido sobreponerse: "No lo he podido superar, no hay momento en el que no esté pensando en ella. Hoy que fui por ella al panteón fue algo muy triste porque siento que ahorita me está cayendo el veinte y no sabía ni qué decirles... me hace mucha falta". Y sobre si quedó algo pendiente antes de fallecer, dijo: "Diario platicaba con ella y simpre decía que no se preocupara que si se tenía que ir se fuera, que yo iba a tratar de ayudar a la familia y que no íbamos a desunirnos jamás".

Famosos como Carlos Bonavides y Maribel Guardia, enviaron sus condolencias y recordaron a la actriz: "Carmen era mi maestra del teatro musical. Después de Aventurera no he parado de hacer teatro musical, fue una bendición esta obra porque trabajar con esta gran mujer en el escenario, todo lo que le aprendí a Carmen (...) platicábamos mucho". Laura León, 'La Tesorito' la describió como su "vida y su adoración, una bellísima persona", además de que Ariel Miramontes 'Albertano' afirmó que fueron muy buenos amigos.

Fuente: Tribuna