Adiós TV Azteca: Filtran a siguiente eliminada de 'MasterChef Celebrity' que no llegará a la final

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En unas horas más los miles de televidentes de TV Azteca serán testigos de la emocionante semifinal de esta segunda temporada de MasterChef Celebrity México donde solo cuatro cocineros lograrán pasar a la última etapa del proyecto. En las redes sociales ya se comienza a especular el nombre de la siguiente eliminada del reality de cocina más famoso conducido por la guapísima Tatiana.

El último eliminado del programa fue nadie más y nadie menos que Mauricio Mancera, uno de los concursantes más aclamados por el público del Canal Azteca Uno, ya que a lo largo de todos los capítulos demostró tener un enorme corazón, sobre todo con Talina Fernández a quien siempre brindó su apoyo en los retos en los que ella no podía sola. Desafortunadamente este domingo 11 de diciembre otra celebridad será eliminada.

En los avances mostrados por la producción se puede ver a los cinco semifinalistas Ricardo Peralta, Arturo López Gavito, Karla Sofía Gascón, Lorena Herrera y Alejandra Ávalos más tensos y enfocados que nunca, ya que se encuentran a solo un paso de llegar a la gran final. Desde las primeras semanas de competencia Tati hizo un spoiler al compartir una imagen en la que aparecen cuatro de ellos grabando el desenlace.

La llamada 'Reina de Todos los Niños' escribió que esa grabación era la "última" y la persona que no aparecía luciendo su filipina blanca era Karla, por lo que muchos televidentes pensaron que la actriz española no lograría llegar a la última etapa. No obstante, este fin de semana Gascón lanzó un spoiler en el que muestra un traje de cocina con su nombre, lo cual da a entender que es muy probable que sí pase a la final.

De esta forma, la siguiente persona eliminada estaría entre Ricardo, Gavito, Lorena y Alejandra. De esta forma en las redes sociales se dice que quién no logró convencer al jurado, integrado por los ches Pablo Albuerne, Betty Vázquez y José Ramón Castillo, será 'La Ávalos', una de las cocineras más destacadas de esta temporada. Cabe resaltar que esta información no está confirmada y habrá que esperar al capítulo de esta noche para saber si la actriz y cantante abandona la cocina de MasterChef.

Alejandra sería la próxima eliminada

Fuente: Tribuna