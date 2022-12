Ciega y subió 20 kilos: Tras 14 años desaparecida de Televisa, actriz llega irreconocible a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien se retiró hace 14 años de la actuación luego de triunfar en Televisa, reaparece en redes del programa Hoy luciendo irreconocible. Se trata de Allisson Lozz, quien dejó los foros de grabación hace más de una década para enfocarse en su familia y en religión. Aunque protagonizó melodramas durante años, dejó de ser actriz para mudarse a Estados Unidos y convertirse en empresaria.

Como se recordará, la nacida en Chihuahua y debutó en la televisora de San Ángel en el 2002 al participar en el reality Código F.A.M.A.. Lozz protagonizó melodramas juveniles como Alegrijes y rebujos, Misión SOS y además participó en Rebelde. En 2007 obtuvo el protagónico de Al diablo con los guapos y luego En nombre del amor, la última que hizo en el 2008. Desde entonces se retiró de los reflectores y abandonó la fama.

Allisson Lozz, antes y después

Tras abandonar Televisa, Allisson se mudó a Estados Unidos con su esposo Eliu Gutiérrez, con quien tuvo a sus dos hijas London Rose y Sydney y actualmente es empresaria en una compañía de cosméticos. Tras ausentarse un tiempo de redes sociales, Allisson reapareció con un radical cambio físico ya que además de usar varios filtros y presuntamente por el hipotiroidismo que la hizo subir hasta 20 kilos de peso.

Además Lozz, estremeció cuando reveló que doctores le habían dicho que se estaba quedando ciega antes de cumplir los 30 años, además de comentar que padece enfermedades crónicas que afectaban su calidad de vida. Ahora, aparece en redes del matutino Hoy luciendo irreconocible pues presume un nuevo cambio de look, con el cabello en tonos rubios, rojizos, naranjas y negros, demás de cambiar su pelo ondulado por una melena lacia.

"De verdad que amé mi keratina. Wow, mi cabello parece nuevo... Me estoy haciendo este planchado de keratina, que está impresionante. Es un tratamiento súper padre", dijo Lozz en una de las grabaciones retomadas en el portal de Las Estrellas. Sin embargo, este look no le durará para siempre pues comentó que volverá a modificar su aspecto: "Qué emoción, vean qué hermoso. Ustedes saben que yo tenía el cabello bien maltratado y vean qué bonito me quedó. Me encanta, faltan las extensiones y el tinte".

Allisson Lozz presume cambio de look

