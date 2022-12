Horóscopos 11 de diciembre: Mhoni Vidente te dice qué le depara a tu destino con base a tu signo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cada vez falta menos para despedir al 2022; incluso, además de cambiar de año, las facetas de la luna también están en proceso de tradición, lo que podría explicar que al haber dos cambios tan seguidos, tu energía y suerte también se verán afectadas; recuerda que nada es coincidencia y por ello, Mhoni Vidente, la astróloga más famosa de México, te dice qué es lo que le depara a tu signo zodiacal este día. ¡Mucha suerte!

Aries

El próximo cambio de año y además el hecho de tener a Venus sobre tu signo, te favorecerán tanto que el día será uno de los más productivos que tendrás. Los nacidos bajo este signo suelen ser personas que luchan por lo que quieren hasta conseguirlo, pero a veces el Universo conspira a favor y por ello, en el amor verás que con tu pareja todo parecerá 'miel sobre hojuelas'. Si estas soltero tranquilo, que la buena suerte en las relaciones también se traduce en una buena comunicación con los tuyos, tanto amigos como familia. Piensa antes de hablar, podría haber algunos problemas si no lo tomas en cuenta.

Tauro

Cuidado con tus impulsos, a veces te dejas llevar y esto podría generarte algunos problemas con los que te rodean. Aplica también para la intolerancia, no trates de imponerte y mejor lleva una buena relación con las personas, en especial con los que quieres. La comunicación hoy será crucial. En el trabajo, todo marcha bien: podrías recibir un ascenso o conseguir el empleo que tanto habías soñado.

Géminis

Das muchas cosas por hecho y esto es lo que más te ha afectado. Si tienes pareja, piensa en renovar la relación, no olvides esa 'chispa'. Si alguna relación que consideraban cercana está algo distante, la sugerencia es que dejes atrás el ego y seas tú el que da el primer paso, recuerda que la comunicación es constante pero si interpones el orgullo, muchas cosas pueden salir mal. Cuida tu salud, procura mejorar tu alimentación y hacer más ejercicio, la temporada te podría dar un duro golpe.

Cáncer

La paz ha llegado a tu entorno pero al parecer la guerra es contigo mismo. No pienses de más en las cosas, deja que todo fluya; verás que el Universo conspirará a tu favor y poco a poco encontrarás las respuestas que tanto estas buscando. Cuidado con las nuevas personas que llegan a tu vida, algunas pueden buscar beneficiarse a tus espaldas. Llega dinero y abundancia a tu casa y necesitarás administradla bien, no pierdas la cabeza.

Leo

Una estela de preocupación ronda tu aura, puede ser que pienses en tu pareja, tus hijos, amigos cercanos o familia; tratan de tranquilizarte pues solo provocarás que la mala suerte te escuche y termines por atraerla. Lo que tiene solución la verás cuando menos te lo imagines, si no la hay, entonces son te agobies y déjalo ir. Dale espacio a lo nuevo y verás que el Universo solo te colmará de cosas positivas. Usa algo blanco hoy, atraerás la energía que sabes, pierdes poco a poco.

Virgo

Los amigos que pensabas estarían contigo en todo momento puede que te dejen una mala experiencia; alguno de ellos podría darte una decepción tan grande que inevitablemente te hará perder toda esperanza. Piensa que eres más fuerte de lo que crees y también de esto te levantarás más fuerte. Enfócate en el trabajo que es lo que más te traerá beneficios. No dejes que esta mala experiencia te marque para siempre, solo son personas que ya no deberán estar en tu entorno.

Libra

Definitivamente hoy es un día feliz y lleno de energía. Aprovéchalo para hacer cosas buenas, ya sea ordenar tu entorno, desempeñarte de manera profesional o bien, buscar avanzar en la escuela. Los asuntos del corazón fluyen como no lo habías visto antes y hasta las relaciones con tu familia serán maravillosas. Agradece por todas las bendiciones que recibiste, si no olvidas la gratitud, todo seguirá igual por un buen rato.

Escorpión

Pon atención a todo lo que te rodea, pues recibirás un mensaje que no hará más que ponerte de buenas. Si te lo preguntas, definitivamente tiene que ver con el amor, ya sea una propuesta, la llegada de alguien nuevo o hasta la confirmando que tanto estabas esperando. Lo inesperado te va a sorprender tanto que te hará iniciar el 2023 con el pie derecho. Es buen momento de buscar un nuevo trabajo, puede que llegue ese que tanto estabas esperando.

Sagitario

La palabra karma te ha perseguido desde hace un buen rato, No te agobies que a veces es con la intención de benefícienos y definitivamente a ti te va a llegara algo muy positivo. Alguien que está a tu alrededor te va a sorprender tanto que quizá te ofrezca un trabajo, un negocio o algo que te ayude a salir avante. Todo por lo que trabajaste en el pasado ahora ya tiene cosechas, piensa qué es lo que ya se te debe remunerar porque ahí es donde deberás prestar toda tu atención en adelante.

Capricornio

El descanso por fin ha tocado a tu puerta y solo deberás enfocarte en disfrutarlo. Ya pasaste por días muy difíciles y hoy solo deberás enfocarte en ti. Si no lo haces, tu salud podría pasarte factura, sobre todo en enfermedades respiratorias y estomacales. También recibirás un mensaje inesperado, puede ser que te llene de alegría o simplemente te haga pensar si es lo que necesitabas. Déjalo a tu intuición que esa nunca falla.

Acuario

Sabes que necesitas ayuda y los demás te tienden la mano. No dejes que el ego o el orgullo te dominen, no siempre podemos con todo. Este domingo será un día muy feliz para ti; si tienes un negocio, verás frutos como nunca antes y, si esperabas algo bueno en el trabajo, también va a llegar. Cuidado con tus finanzas, no te arriesgues tanto y analiza bien si en verdad necesita invertir o solo basta con meter dinero a tu cuenta de ahorro.

Piscis

La abundancia tocan tu puerta y ya era momento de recibirla, solo recuerda que lo material no es lo más importante y, aunque sientas que era merecido, también actúa de la forma más inteligente, recuerda que lo que rápido llega también rápido se va. Tu pareja, amigos o familia te piden atención, no olvides en hacerles un espacio, a veces crees que los tienes como prioridad pero sabes bien que no es así. Cuidado con las envidias, alguien a tu alrededor buscará hacerte daño.

