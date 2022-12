Lo sacaron del clóset: Tras 7 años retirado, exgalán de Televisa vuelve a México con fuerte confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán, quien se mantuvo 7 años retirado de los foros de Televisa y que apenas regresó este 2022, sorprendió a todos sus fanáticos debido a que por fin rompió el silencio y habló del escándalo gay en el que recientemente fue involucrado. Se trata de Irvin Salinas Martínez, mejor conocido como Pee Wee, quien esta semana enfrentó rumores de tener un romance con su mánager Pepe Rincón.

El mexicano-estadounidense se volvió famoso por ser parte de Kumbia Kings y Kumbia All Starz colocando grandes sencillos en las listas más populares. Además incursionó en la actuación con la serie Camaleones, donde llegó a compartir créditos con Belinda y Alfonso Herrera, también apareció varias veces en el programa Hoy y este año concursó en ¿Quién es la máscara? luego de haber hecho su último proyecto en San Ángel desde 2015.

El pasado martes la revista TVNotas sacó en su portada que el cantante de 34 años mantenía una relación sentimental en secreto con el conocido publirrelacionista y hasta aseguraron que ya llevaban varios años casados y que vivían juntos en Estados Unidos. Tras haber guardado silencio varios días, este domingo 11 de diciembre Pee Wee fue captado llegando a la CDMX y la prensa de inmediato lo abordó para preguntarle al respecto.

El intérprete de éxitos como Sabes a chocolate y Na na na (Mi dulce niña) dijo que lo que TVNotas publicó le dio mucha gracia, sin embargo, piensa iniciar una demanda en contra de ellos: "Significa muchísima risa, la verdad. Honestamente desde el martes que se dio a conocer me he reído con mi mamá, mis hermanos, con toda mi familia que realmente me conocen", expresó y dijo sentirse seguro de quién es.

Sin duda (vamos a demandar). Creo que es injusto lo que a veces publican estas revistas. La relación que he tenido con ustedes siempre ha sido de mucho cariño y respeto. Los que me conocen saben que son notas totalmente falsas".

Pee Wee desmintió ser gay

Asimismo Pee Wee hizo hincapié en que desde que era adolescente ha sido un hombre muy noviero y explicó que toda su familia conoce a sus exes, por lo cual no le preocupa lo que se diga de su orientación sexual: "Ya tengo 34 años, ellos conocen a todas las mujeres que han sido parte de mi vida y me parece muy chistoso". También hizo énfasis en que él siempre ha apoyado a la comunidad LGBT y agradeció a sus fans por haberlo respaldado durante estos días de polémica.

Agradezco mucho el apoyo. Honestamente no me he querido clavar mucho en todos los mensajes o comentarios que se han publicado... sé que en algún momento esto va a pasar", añadió el cantante.

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes