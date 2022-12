Lorena Herrera se le va con todo a Ninel Conde y confirma que no la soporta: "No sé cómo se llama"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Esta semana la guapísima actriz Lorena Herrera estuvo como invitada en el programa de YouTube Pinky Promise de Karla Díaz y dejó sin palabras a sus miles de seguidores y fans con sus íntimas confesiones. Una de las revelaciones más fuertes que hizo la originaria de Mazatlán, Sinaloa, fue admitir que no soporta a su colega Ninel Conde y que por ello nunca volvería a trabajar con ella.

Desde hace tiempo se ha manejado la versión de que Lore y la llamada 'Bombón Asesino' tendrían una enemistad, sin embargo, en una reciente alfombra la rubia fue cuestionada al respecto y dijo que hasta se podría hacer amiga de la cantante mexicana. La prensa le preguntó a la actual concursante de MasterChef Celebrity México si estaría dispuesta a entrar un reality donde participe Ninel y esta fue su respuesta:

Pues, ya pasó tanto tiempo de la mala onda que pudo haber habido, que nunca hubo nada directamente entre ella y yo ¡jamás! Que pues no, no creo que tendría algún problema, sí lo aceptaría (el reality) y a lo mejor seríamos grandes amigas".

Sin embargo, en su conversación con Karla Díaz para Pinky Promise Herrera dio una respuesta totalmente diferente. La guapísima mujer mazatleca y sus compañeras de Siempre Reinas Sylvia Pasquel y Laura Zapata estuvieron en el programa para hablar acerca de su experiencia en el reality donde también participó Lucía Méndez y mientras las actrices hablaban pestes de la ausente, ella prefirió guardar silencio.

Incluso Lorena fungió como moderadora cuando Sylvia y la media hermana de Thalía destrozan a 'La Méndez' por la actitud de diva que tuvo en Siempre Reinas. No obstante, los seguidores del proyecto cuestionaron a la sinaloense de 55 años sobre quién sería la famosa o famoso con la que no volvería a trabajar y ella explicó que aunque se lleva de maravillas con sus excompañeros, no soporta a Ninel.

Me llevo con todos, solamente hay una persona con la cual no volvería a trabajar con ella, no sé cómo se llama, pero le dicen 'Bombó' no sé qué", expresó causando las risas en el foro.

Sin embargo, Herrera no fue la única persona que destrozó a Conde en el programa y 'La Pasquel' coincidió que es una persona insufrible y que no trabajaría nunca más con ella: "El asesino, si no, estás trabajando y está en el chat en el foro, en el escenario mientras tú estás trabajando", expresó la hija de Silvia Pinal. Hasta el momento Ninel no ha dado una respuesta a los comentarios que hicieron estas actrices en su contra.

