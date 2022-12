Luto en TV Azteca: Camila Fernández se ahoga en llanto en 'VLA' y da dura noticia sobre la dinastía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este domingo 11 de diciembre la famosa cantante Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández, apareció en el programa Venga la Alegría: Fin de semana de TV Azteca mediante una entrevista en la que se dejó ver ahogada en llanto. Resulta que este próximo lunes se cumplirá el primer año sin su abuelo, don Vicente Fernández, y no pudo evitar las lágrimas al recordarlo.

Luego de la devastadora muerte del llamado 'Charro de Huentitán' el 12 de diciembre del 2021, la también heredera de América Guinart conmovió a todos sus admiradores y fans al mostrar que su "tata" sí había podido convivir con su hija Cayetana y enterneció al compartir un video donde el fallecido aparece dándole serenata a su primera bisnieta mientras ella está en su carriola y él interpreta el tema Muchacha bonita.

Aunque ya pasó 1 año del devastador momento que vivió la dinastía Fernández con la muerte de su patriarca, Camila dejó ver que para ella aún es muy difícil hablar sobre su abuelo. Diversos medios como el programa VLA: Fin de Semana entrevistaron a la hija de 'El Potrillo' antes de grabar el especial de Mañanitas a la Virgen de Guadalupe para la televisora del Ajusco y le preguntaron cómo recuerda a 'Don Chente' en estas fechas.

Todavía no me cae el 20, pero lo recuerdo feliz, feliz, lo recordamos con todo el amor, era un sol, con increíble personalidad", expresó entre lágrimas.

Camila platicó que en su visita a la Basílica de Guadalupe no solo aprovechará para cantarle a la Virgen sino también a su abuelo y compartió cuáles fueron las mejores enseñanzas y consejos que le dio Don Vicente para que estuviera en el medio artístico: "Justo mi primera aparición en la tele fue con él, me dio la bendición y me dio muchos consejos de la tele, él era un experto de la tele", relató ahogada en llanto.

Lo extrañamos mucho", dijo totalmente devastada.

Como se recordará, el intérprete de éxitos como Estos celos y De qué manera te olvido perdió la vida luego de haber estado hospitalizado cuatro meses, varios de ellos en terapia intensiva. Se reportó que en sus últimos días en el hospital tuvo una falla en los riñones y que uno de sus pulmones había colapsado, sin embargo, la familia Fernández siempre fue muy discreta y no han querido dar muchos detalles sobre esta triste partida.

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria