Tras docuserie de Netflix, Palacio de Kensington estalla contra Meghan Markle y la expone

Londres, Inglaterra.- A cuatro días del estreno de la docuserie de los Duques de Sussex, Harry y Meghan, las reacciones de las personas involucradas en su 'historia' continúan saliendo a la luz para desmentir lo que la actriz de Suits y el hijo menor de la Princesa Diana declararon en el show de Netflix. Recientemente, algunos asistentes de la Familia Real Británica estallaron en contra de la pareja y exhibieron a la celebridad como una "mentirosa".

Pero... ¿cuál fue la razón, esta vez? Uno de los temas que el príncipe Harry y la intérprete de 'Rachel Zane' aseguraron en su documental fue que la duquesa no fue preparada para la vida como miembro de la Familia Real, argumentando que jamás recibió clases, tal y como se vio en el Diario de la Princesa de Anne Hathaway, donde la joven heredera al trono, 'Mía Thermpolois' recibe instrucciones de cómo debe comportarse al recibir su titulo nobiliario; según declaraciones de Markle esto no fue así para ella.

Al unirme a esta familia, sabía que había un protocolo sobre cómo se hacían las cosas y ¿recuerdas esa vieja película del 'Diario de la Princesa' con Anne Hathaway? No hay clases y alguna persona que dice, 'siéntate así, cruza las piernas así, usa tenedor, no hagas esto'. Nunca vi fotos o videos de ningún paseo

Estas declaraciones fueron desestimadas por fuentes del Palacio de Kensington para el The Sunday Times, quienes aseguraron que el entonces secretario privado del príncipe Harry, identificado como Ed Lane Fox, le entregó un informe de 30 secciones en donde se le instruía sobre cómo debía comportarse: "Hubo una preparación para todo, paseos, pese a que estaba comprometida con alguien que había hecho cientos de ellos, ropa, todo. El nivel de apoyo fue intenso".

Según con las declaraciones del personal de la Familia Real, el documento que Markle recibió incluía todo lo relacionado con protocolos de vestimenta, datos de la constitución, nombres de los jefes de departamento de la institución, damas de honor, las artes de Reino Unido, la Comisión de Caridad y cómo manejar la vida pública. También se le anexó una lista de números telefónicos de expertos en el tema, quienes podrían aclarar todas su dudas: "Fue enorme, la cantidad de trabajo que Elf puso para que ella tuviera acceso a cualquiera y él le dio libros sobre el tema".

Pese a que la estrella de Deal or no deal recibió mucha información, se estima que la duquesa no habría leído muy poco de ello y se cree que solo se reunió con la experta en la moda real y con el secretario privado de la Reina Isabel II, Lord Geidt. Otro tema que se abordó durante los tres primeros episodios que Netflix lanzó al aire es que el equipo de prensa de la realeza le impidió invitar a su sobrina Ashleigh a la boda, pero esto también fue negado por Palacio, donde argumentaron que, por el contrario, la alentaron a invitar a cuanta familia y amigos pudieran, para que ella no se sintiera "rara" en su gran día.

