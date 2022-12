Tras salir del clóset, estrella de TV se compromete en matrimonio frente a amigos y familiares

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- La noche del pasado sábado, 10 de diciembre, la estrella del reality show de TLC, Say yes to the dress, Randy Fenoli, le dio el sí a su novio, Mete Kobal, con quien lleva un año de relación. La pareja de enamorados se comprometieron en una conmovedora ceremonia rodeados de 50 de sus amigos y familiares, en un salón lleno de rosas de diferentes tonalidades y velas.

De acuerdo con información de la revista People, Fenoli organizó toda la celebración para su novio y, como quería que todo fuera sorpresa, le pidió a su pareja que se preparará porque ambos iban a salir a una cena en el Museo de Arte Moderno, pero en el caminno se desviaron hacía el hotel Marmara Park Avenue, que se encuentra en la ciudad de Nueva York, ni bien entró, Mete descubrió a varios de sus amigos y familiares en el lugar.

Randy Fenoli y Mete Kobal se comprometen

Créditos: Instagram @randyfenoli

La organizadora de eventos, Marcy Blum, fue quien ayudó a Fenoli a crear un ambiente realmente romántico para la pareja, ella aseguró que el diseñador de vestidos de novia le pidió que se encargara de realizar una decoración "exagerada" y "exuberante": "Él realmente quería sorprender a Mete con un hermoso momento para recordar siempre. Randy y yo hemos sido amigos desde siempre y estoy encantada de crear su propuesta perfecta para él".

Y es que, Fenoli se encargó de cada detalle aunque fuese mínimo, incluso la selección del lugar tiene un porqué, ya que, fue ahí donde la pareja tuvo su primer contacto en enero del presente año. En aquel entonces, Kobal era gerente del restaurante y del bar. Por supuesto, que hace 1 año ninguno de los dos creía que podrían llegar al altar juntos. Por su parte, Randy reconoció que no creía que se casaría en algún momento.

Publicación de Marcy Blum

Créditos: Instagram @marcyblum

Según las declaraciones del famoso para People él ya había asimilado que su vida giraría entorno a las bodas, pero sabía que no podría tener la propia: "Soy el rey de las novias. He estado haciendo esto nupcial durante 30 años y, sinceramente, nunca pensé que me iba a pasar a mí. Y estaba bien con eso. Yo estaba como, 'Honestamente, tengo mi carrera, tengo mi casa, tengo mi perro, tengo a mi mamá', y estoy como, 'Voy a estar soltero el resto de mi vida'. Y luego conocí a Mete".

Fuentes: Tribuna