Adiós 'Hoy': Tras besarse con actor y 13 años en Televisa, galán recibe jugosa oferta en TV Azteca

Ciudad de México.- Un polémico galán de telenovelas, quien cuenta con 13 años de experiencia en las filas de Televisa y que presuntamente fue vetado por un beso gay, dio una inesperada sorpresa a sus fans debido a que acaba de confirmar que recibió una oferta para firmar su primer contrato en TV Azteca. Se trata del también conductor Diego de Erice, quien realizó su último melodrama este 2022 y se trató de La Herencia.

El actor debutó en la pantalla de San Ángel en 2009 con la novela Verano de Amor y después se sumó a otras producciones como Amores verdaderos, Qué pobres tan ricos, Y mañana será otro día, Por amar sin ley, Antes muerta que Lichita, entre otras. Además probó suerte como conductor en el reality Inseparables: Amor al límite y también estuvo en el show Me Caigo de Risa, de donde fue despedido.

En el 2014 el exnovio de Ferka estuvo involucrado en una problemática dentro de Televisa ya que se especula que el final del melodrama Qué pobres tan ricos fue vetado y cambiado de último minuto debido a que su personaje (que era gay) tenía que besarse con José Eduardo Derbez pero decidieron censurar la escena y la cambiaron. Finalmente en otra ocasión Diego acabó besándose con otro actor en el casting del remake de Cuna de Lobos pero finalmente no lo contrataron.

Tras haber estado trabajando exclusivamente para Televisa durante 13 años y haber sido invitado estelar del programa Hoy en varas ocasiones, la mañana de este lunes 12 de diciembre De Erice confirmó que es verdad que recibió una propuesta para cambiarse al Ajusco. El actor de 36 años fue captado abandonando las instalaciones de San Ángel y en entrevista con el reportero Edén Dorantes relató lo siguiente:

Me buscaron de otras empresas, entre ellas TV Azteca, pero me he puesto bien la camiseta de Televisa 10 años seguidos, aquí tengo fe que hay proyectos increíbles".

Diego dijo que aunque no tiene miedo de ser vetado de Las Estrellas pues considera que las televisoras ahora tienen mayor "apertura", prefiere mantenerse fiel a su casa: "Sí era muy atractivo lo que ofrecían, sin duda pero la decisión no se tiene que tomar por el dinero, no me da miedo cambiarme de empresa". Ya por último, el galán mexicano confirmó que sí tiene proyectos en puerta en Televisa: "Novelas no, pero hay propuestas bien interesantes en la empresa".

