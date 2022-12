"Deberían darme el premio": Pese al llanto, famosa así se despide de MasterChef Celebrity

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado domingo 11 de diciembre, uno de los proyectos más famosos de TV Azteca, MasterChef Celebrity Mexico, emitió el penúltimo programa, es decir, aquel donde se definieron los semifinalistas de donde saldrá el gran ganador de esta competencia, el cual podrá no solo ganar más popularidad de la que ya goza, sino que además, se llevará un cuantioso premio monetario; sin embargo, antes de conocer al gran triunfador, una famosa tuvo que decir 'adiós' a la cocina más famosa de México.

Con cada una de las competencias se fueron definiendo los finalistas de este exitoso proyecto, siendo Lorena Herrera la primera en ganarse el pase a la gran final y con ello, Arturo López Gavito y Ricardo Peralta la alcanzaron en el balcón, dejando a Alejandra Ávalos y Karla Sofía Gascón como las famosas a debatirse en un duelo a muerte que mantuvo a los televidentes al filo del sofá, pues era evidente que la expulsada estaba entre una de las dos actrices.

Tras degustar los platillos, de los que tuvieron que presentar dos versiones en solo 30 minutos, el panel de jueces optó por la sazón de la mexicana, dejando a la actriz de origen español fuera de la competencia. Cabe destacar que ella se había posicionado poco a poco como una de las favoritas a ganar y claro, también se hizo de opiniones divididas entre la audiencia, pues mientras se hizo de un fuerte 'fandom' gracias a sus comentarios directos, otros pedían a la producción que ya quedara fuera.

Foto: Instagram @masterchefmx

A pesar de haberse quedado a un paso de la gran final, la despedida que la actriz vivió fue una de las más emotivas de todo el proyecto, tanto que incluso pudimos ser testigos de la voz cortada de la chef Betty Vazquez, el sincero abrazo y aplauso de Pablo Albuerne y hasta de las lágrimas de Jose Ramón Castillo, emociones que se volvieron tendencia pue socas veces los críticos se dejaron ver conmovidos por una expulsión.

Captura de pantalla

"Esto es competir contra el Real Madrid con mis cuatro colegas, echarles un partido de futbol. No estoy satisfecha porque no he tenido tiempo para hacer lo que yo quería hacer", dijo Karla Sofía al despedirse del proyecto.

En redes sociales, la Karla Sofía publicó una fotografía de su paso por este concurso gastronómico, la cual acompaño de un extenso agradecimiento a la producción por haberla invitado a ser parte de los famosos que demostraron su habilidad en la cocina y claro, haciendo uso de si estilo ácido y directo, también lamentó que en esta emisión, ella sabía que su cocina había sido superior a las anteriores pero no por ello figura como uno de los cinco finalistas del programa.

Foto: Instagram @masterchefmx

"Lo primero daros las gracias a todos los que habéis estado apoyándome, gracias por vuestros buenos deseos, por vuestro cariño y amor, GRACIAS (…) Los mejores platos de toda mi temporada los hice en este episodio, solo el diosito de Nadia sabe porqué no estaré en la final", escribió.

En dicha despedida, la actriz también hizo referencia a todo el odio que recibió de parte del público y hasta de algunos medios de comunicación que la criticaron; no obstante, dejó claro que no se enfocaría en hablar de ellos ya que envío un certero recado a los famosos que se mantienen en la competencia, tanto que ella insistió en que a pesar de saber que "no había ganado la mejor", ahora el turno era que los famosos que se enfrentarán para saber quién es el que ganará, deberían de discutir darle el premio a ella.

"Ya que no ganó la mejor, lo que deberían hacer estos últimos finalistas es ser honestos y ponerse de acuerdo para darme el premio, saben de SOBRA que la AUTÉNTICA GANADORA de @masterchefmx es la que aquí SUSCRIBE", dijo a modo de broma.

Instagram @karsiagascon

