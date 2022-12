'El Potrillo' reaparece ahogado en llanto y envía conmovedor mensaje a Vicente Fernández

Guadalajara, Jalisco.- Este lunes, 12 de diciembre, 'El Potrillo' alertó a sus más de 4,4 millones de seguidores en Instagram, después de compartir un video en donde se le puede ver ahogado en llanto; mientras que en el pie de página agregó un desgarrador mensaje para su padre, Vicente Fernández, ¿la razón? El día de hoy fue primer aniversario luctuoso del 'Charro de Huentitán', por lo que se trata de una fecha delicada para la dinastía.

Si bien en este año, los Fernández avanzaron con sus vidas: Alejandro estuvo de gira por varias partes del país con su espectáculo, Hecho en México; su hijo mayor, Alex, se convirtió en padre y se casó por la iglesia con su esposa, Alexia; así como el resto del clan quienes tuvieron grandes logros y lidiaron con su respectivo duelo, la realidad es que, es posible que el dolor por la pérdida de 'Don Chente' se reavivara en esta fecha tan sensible.

Fotografía de Alex Fernández en conmemoración a Vicente Fernández

?Créditos: Instagram @alexfernandez.g

Como era de esperarse, el intérprete de Nube viajera homenajeó a su padre a través de la aplicación de la cámara multicolor donde compartió un video en donde se le ve un día antes el fallecimiento de Vicente Fernández, cantando el tema Acá entre nos, pero no termina de interpretarlo debido a que explota en llanto. En aquellas fechas, el 'Potrillo' estaba bastante triste debido al delicado estado de salud del 'Charro de Huentitán'.

Pero el clip no solo incluyó ese devastador momento, ya que, al concluir esta escena se pudo ver cómo Alejandro Fernández fue recuperando el buen humor en sus espectáculos, al mismo tiempo que, en cada uno de ellos, interpretaba temas que Vicente cantó en vida, como por ejemplo: Me voy a quitar de en medio, Hermoso cariño, entre otras canciones icónicas de esta leyenda de la música. A su vez, Alejandro incluyó estas conmovedoras palabras:

No cabe duda que en momentos como ese, en los que siento que no me sale la voz, mi viejón se hace presente entre su gente para terminar cada canción. Un año de tu partida y cada día te extrañamos más. Te amo, papá. Un beso hasta el cielo"