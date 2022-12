Itatí Cantoral canta 'La Guadalupana' pero sus fans se burlan y reviven 'vergonzoso' momento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Día de la Virgen de Guadalupe es uno de los más importantes para los mexicanos, debido a ello, miles de peregrinos se dirigen de manera anual a la Basílica de la 'Morenita del Tepeyac' para poder entonar Las Mañanitas, a quien es considerada como la santa patrona de México. Es por este motivo que únicamente los artistas más reconocidos del país son invitados a cantar un tema para esta figura religiosa.

Entre la lista de afortunados se puede mencionar a Marco Antonio Solís, Carlos Rivera, Lucero, entre muchos otros famosos han pasado a dedicarle un tema; sin embargo el más recordado es La Guadalupana, de Itatí Cantoral y no precisamente porque fuera considerado como uno de los mejores, sino todo lo contrario. Aquella madrugada del 12 de diciembre del 2016, la antagonista de María la del Barrio dio la que fue considerada como una de las peores interpretaciones de su vida.

Derivado de esto, las redes sociales se devoraron a la famosa con miles de burlas y aunque la protagonista de Hasta que el dinero nos separe, declaró que esto no le importó e incluso se burló de ello en su show Renta Congelada, aunque esto no significó que dejaría de intentar, ya que, para el 2020, la estrella de televisión grabó el mismo tema, aunque en esta ocasión lo hizo acompañada de un coro infantil y hasta su hija, María Itatí apareció en el video.

Debido a que este lunes, se conmemoró nuevamente el Día de la Virgen de Guadalupe en México, la histrionista publicó un fragmento de su segundo intento por cantar La Guadalupana, aunque esto no hizo más que alentar las burlas de los usuarios de Twitter, quienes se vieron tan creativos que hasta compartieron ediciones en las que aparece la figura religiosa con cara de pánico al escuchar a la estrella de La Mexicana y El Güero.

Mientras que algunos más compartieron al versión original. A su vez varias personas comentaron cosas como: "Esa no es la original. Me gusta más la versión Itatí Metal Hardcore"; mientras que otros insinuaron que, en aquella ocasión, Itatí Cantoral habría cantado en estado de ebriedad: "Ahora si fue sin una gota de alcohol", "Qué cante mejor la otra versión, la extrañamos" o "Me quedo con la versión live, es más orgánica".

