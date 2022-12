Luto en el regional mexicano: TV Azteca llora la muerte de famoso cantante y filtran su último deseo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El matutino Venga la Alegría de TV Azteca se viste de luto al homenajear al fallecido cantante Vicente Fernández, quien este lunes 12 de diciembre cumple un año de haber perdido la vida. En el programa recordaron cuando reportaron su deceso y cómo sus hijos y esposa, doña Cuquita Abarca, enfrentaron la pérdida. Como se recordará, 'Don Chente' murió a los 81 años en un hospital de Guadalajara, Jalisco tras sufrir una caída a raíz del síndrome de Guillain-Barré que le fue diagnosticado.

Luego de recordar cómo fue aquél día que perdió la vida y cómo reportaron la noticia, honraron su legado y su importante trayectoria artística en la música del regional mexicano, además de todo lo que inspiró no solo a otros artistas sino a su público, también hicieron hincapié en que el último deseo del artista fue "amar a su público, agradecer y tenerles las puertas abiertas", dijo su hijo mayor Vicente Fernández Jr..

Por otro lado, la familia expresó en entrevista para un diario nacional cómo sobrellevan su ausencia. La primera en hablar de su duelo fue su viuda, doña Cuquita, quien señaló que no siente que haya partido de este mundo para siempre: "Para mí no ha partido, lo tengo aquí, lo siento aquí conmigo. Yo platico mucho con él y no lo siento ausente, siento que anda trabajando y que va a regresar, no para llorarle porque se fue, sino para decirle que lo sigo queriendo".

Por su parte, Alejandro Fernández, 'El Potrillo', recalcó las enseñanzas que le dejó su famoso padre, el 'Charro de Huentitán', y expresó: "Justo este año que faltó mi padre, la familia obtuvo un campeonato charro. Él no está físicamente pero espiritualmente está presente. Tenemos pensado hacer algo en la casa para el público. Mi padre nos heredó un gran ejemplo, de cómo hacer las cosas y que con el amor todo se puede. Tengo un ejemplo importante de mi padre".

Vicente Fernández (QEPD)

A su vez, Vicente Fernández Jr., quien fue quien brindó más reportes sobre la salud de su padre a la prensa cuando intentaba recuperar su salud, recordó qué hacía 'Don Chente' desde que decidió retirarse de los escenarios: "Mi padre va a estar en el corazón de uno y cada uno de los integrantes de la familia, junto con todos los corazones del público. El lugar preferido de mi padre es La banca del lienzo, todos los días venía a ver sus caballos miniatura, subía a su camioneta y veía el ganado", dijo.

Vicente Fernández (QEPD) y su familia

Y agregó: "luego llegaba a desayunar y se volvía a salir por si había una yegua que iba a parir, revisaba todo. Reglamentariamente comía a las dos de la tarde, ya en la tarde se ponía a platicar con los trabajadores o a ver televisión con mi mamá, en especial películas. Él disfrutó todo lo que sembró en su retiro". Finalmente, Gerardo, hermano de Vicente Jr. y Alejandro, explicó que pese a lo difícil de no tener a su padre en esta vida, ahora está tranquilo porque él ya no sufre.

"Este día y todos está muy presente, yo siempre lo siento junto a nosotros. De cómo yo veía a mi papá a ahorita es una eternidad, cuando las cosas son feas los minutos son horas. Siempre había pensado que era difícil estar sin mi papá y después de todo el tiempo que duró tan malito, al final hasta nosotros queríamos que ya se lo llevaran, porque fue muy duro, ya está descansando en su rancho", señaló. Para recordar al cantante en su aniversario luctuoso, su familia alistó dos misas, la primera solo para la familia y la segunda será abierta al público donde además habrá una kermés para sus seguidores.

