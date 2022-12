Nueva bomba a la Familia Real: Harry hace inesperada revelación del Príncipe William

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Netflix lanzó el nuevo promocional de la polémica docuserie, Harry y Meghan; y todo parece indicar que los Duques de Sussex no darán tregua a la Familia Real Británica, sino por el contrario vienen con más revelaciones que sorprenderán a propios y ajenos. Tan solo en el estreno del adelanto, se puede ver al hijo menor de Lady Di acusar a los royals de "proteger" a William, quien es el futuro heredero de la corona de Reino Unido.

Como ya se venía vaticinando, todo parece indicar que el Duque de Sussex se habría sentido como el 'segundón' de la familia Windsor, hecho que se habría dejado entrever en el titulo de su libro de memorias Spare, lo que en español se traduciría como 'repuesto' y que, en teoría, estaría confirmando en la segunda parte de su docuserie, donde declaró que su familia estaba "feliz de mentir para proteger al Príncipe William", pero a él lo habrían descuidado.

Esta declaración contradeciría un poco la creencia de que la Reina Isabel II habría tenido a Harry como su preferido y no a William, pero parece que el royal pelirrojo no es el único que tiene cosas nuevas que decir, ya que, segundos después aparece Meghan Markle ante cámara y asegura que la realeza estaba haciendo "gaslighting institucional" y hasta declaró que se encargaban de "reclutar" a personas encargadas de difundir noticias falsas sobre ellos.

Mucho se dijo que los Duques de Sussex habrían escapado de la Familia Real Británica debido a que querían un poco de privacidad para cuidar de sus hijos, hecho por el que fueron abiertamente críticas en redes sociales tras el estreno de su docuserie. Debido a ello, el portavoz de la pareja acudió al New York Times para aclarar que esto no fue así: "Su declaración anunciando su decisión de dar un paso atrás no menciona nada de privacidad y reiterar su deseo de continuar sus roles y deberes públicos", aseguró.

Por otro lado, se sabe el vocero reveló que el único motivo por el que la pareja decidió que haría la docuserie era porque buscaban contar su historia bajo sus propios términos, cosa que han logrado, aunque sin recibir consecuencias con respecto a ello, ya que, se dice que la Familia Real Británica no recibiría de buena manera a Harry y a Meghan en caso de volver a Gran Bretaña, por otro lado, algunas fuentes cercanas a William indican que el Príncipe de Gales estaría furioso con su hermano por la manera en la que se expresó de su abuela en el documental.

Fuentes: Tribuna