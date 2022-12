Pese a la fama y hasta un Oscar, cantante reconoce tomar terapia 5 veces al día por este motivo

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Una de las cantantes más famosas del mundo entero es sin duda alguna la británica Adele, la cual no solo ha impactado al público por su potente voz y capacidad de crear letras profundas, sino que además su radical cambio de imagen dejó 'con el ojo cuadrado' a muchos pues admitió haber perdido más de 30 kilos aunque hasta ahora no se saben cuáles fueron las técnicas que utilizó. Sin embargo, no solo su fama o algo nuevo en el estudio es lo que ha llamado la atención de los medios sino que recientemente hizo una fuerte confesión que podría ayudar a entender la razón para haber escrito canciones tan impactantes.

Si bien la intérprete de temas como Someone like you, Rolling in the deep o Hello ahora parece estar gozando de la fama y sobre todo de su hijo, el pasado sábado 10 de diciembre declaró que, luego de haberse divorciado de Simon Konecki, tuvo que recurrir a terapia cinco veces al día, confesión que además se hizo a través de las sociales y que de inmediato, generó comentarios de parte de sus seguidores.

"Empecé a recibir terapia nuevamente porque pasé algunos años sin ella. Necesitaba empezar. Antes, obviamente, cuando estaba pasando por mi divorcio, básicamente hacía cinco sesiones de terapia al día".

Instagram @adele

La también ganadora del Oscar se encuentra realizando una residencia en Las Vegas, por lo que fue en ese escenario donde se sinceró ante su público generando controversia, pues es la primera vez que se mostraba así de vulnerable aunque en repetidas ocasiones se ha quebrado en transmisiones en vivo en redes sociales y hasta su más reciente material discográfico titulado 30, incluye un tema donde se aprecia una breve charla con su hijo Angelo y por ello, ella lo definió como una carta con dedicatoria a él pues le narraba los momentos más difíciles de su vida.

"Pero ahora lo hago porque solo quiero asegurarme de recargarme todas las semanas para asegurarme de poder darte todo", remarcó la cantante.

Cabe destacar que no solo por el tema de su divorcio es que la intérprete y compositora aseguró tener que recurrir a terapia, sino que además a pesar de vivir de su voz y sobre todo de los conciertos en vivo, la ha llevado a reconocer que tiene pavor a enfrentarse a recintos llenos, por lo que también es con el especialista que aborda esta problemática que, de no se por ella, el público no se hubiera imaginado que atravesaría.

Instagram @adele

Al final, la cantante continuó su espectáculo sin contratiempos aunque con ello el público la ha reconocido más como una mujer fuerte, en especial porque a través de las letras ella ha demostrado no solo su amor por la música, sino que además ha legado a plasmar tanto sus vivencias que genera empatía para con el público, situación que la llevó a ser aplaudida por el hecho de abordar el tema de la salud mental y emocional aunque se tenga que tomar terapia tantas veces al día.

Fuente: Tribuna