Se volvió hombre: Tras 10 años en Televisa y perder exclusividad, actriz deja 'VLA' y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien se volvió hombre al inicio de su carrera y que trabajó de forma exclusiva en Televisa durante 10 años, sorprendió a todos los televidentes debido a que este lunes 12 de diciembre regresó al programa Hoy. Se trata de la también cantante Paulina Goto, quien desató revuelo en las redes sociales debido a que se reencontró con parte del elenco de Mi corazón es tuyo.

La originaria de Monterrey, Nuevo León, llegó a las filas de San Ángel desde 2010 cuando debutó en el exitoso melodrama Niña de mi corazón, donde tuvo la labor de interpretar a un hombre y una mujer a la misma vez. Luego se unió a otras producciones como Miss XV, Mi corazón es tuyo, Un camino hacia el destino, El vuelo de la victoria y Vencer el miedo, de las cuales en su mayoría fueron producidas por Pedro Damián.

Durante años se especuló que Goto fue la protegida de Damián pues presuntamente tuvieron una relación sentimental pese a que él era casi cinco décadas mayor. En una entrevista con el matutino Venga la Alegría, la actriz respondió a este chisme y dijo que no quería revivir el pasado: "Yo estaba muy chica, era mi primera experiencia haciendo televisión, estando en el medio artístico... hoy estoy tranquila, estoy en paz, y por eso ya no me interesa a mi hoy remover y hablar y salir a dar explicaciones".

El año pasado el canal de YouTube Chacaleo reportó que supuestamente Paulina habría perdido exclusividad por aceptar un contrato con Netflix para grabar la exitosa serie Madre solo hay dos al lado de Ludwika Paleta. Sin embargo, la regiomontana volvió al Canal de Las Estrellas para protagonizar la primera entrega de la saga 'Vencer' que fue Vencer el miedo y este 2022 hizo una aparición especial en Vencer la ausencia.

Hace algunas horas Goto por fin reapareció en el programa Hoy debido a que durante la boda de Oka Giner tuvo la oportunidad de reunirse con parte del elenco de Mi corazón es tuyo, melodrama que presuntamente podría volver a la pantalla con una segunda temporada. La actriz de 31 años viajó a Cuernavaca para el enlace de su amiga y ahí se topó con Polo Morín quien era su hermano en la trama y también estuvo Daniela Cordero, quien dio vida a 'Ximena'.

