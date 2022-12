Shock en la farándula: Tras casi 30 años juntos, estrellas de TV se separan oficialmente

Comparta este artículo

Arizona, Estados Unidos.- Recientemente, el mundo de los realitys shows se conmocionó después de que una de las relaciones más polémicas llegara a su fin, se trata de Kody y Janelle Brown, quienes comparten una relación polígama desde el año 1993, tiempo en el concibieron a seis hijos. Ambos son estrellas en el programa de telerrealidad, Sister Wives, que se transmite a través del canal de cable, TLC,

Si bien, la cadena anteriormente mencionada tiene shows que han provocado que más de uno levante la ceja, Sister Wives es uno de los que podrían considerarse como más controversiales, ¿la razón? El programa gira entorno a la vida de Kody Brown, un hombre que mantiene una relación polígama con cuatro mujeres, con quienes tiene a 18 hijos; según algunos informes, el sujeto no incurre en ningún delito debido a que solo está casado con una: Robyn.

En noviembre del pasado 2021, Kody y Christine, quien era una de sus parejas, anunciaron la disolución de su relación, y parece que en este 2022 las cosas no mejoraron para el hombre, ya que, Janelle también abandonará a la gran familia, hecho que fue confirmado en el episodio especial de Sister Wives: One on One, que se transmitirá próximamente; sin embargo, esto fue incluido en el promocional del show: Sí, estamos separados. Hemos estado separados durante varios meses", informó Kody al conductor del programa.

Elenco original de 'Sister Wives'

Lo que significaría que, actualmente, Kody continúa su relación con Robyn y Mery Brown, aunque ésta última también se ha distanciado a un punto en el que se volvió más bien platónica. Por su parte, Janelle declaró en otro episodio que ella estaba considerando dejar la relación debido a que tras la contingencia del Covid-19 se replanteó muchas cosas: "Comencé a preguntarme si somos compatibles Tal vez ya no funcioné para mí. No sé".

Sister Wives comenzó a transmitirse el 26 de septiembre del 2010 y actualmente cuenta con un total de 17 temporadas. Según declaraciones de los propios participantes del reality show, la razón por la que accedieron a mostrar la intimidad de su vida era porque querían romper con los prejuicios que rodean a las familias polígamas, demostrando que, si todas las partes están de acuerdo se puede vivir en armonía.

Fuentes: Tribuna