Shock en Televisa: Laura Zapata arremete contra 'Hoy' y hace brutal petición a Emilio Azcárraga

Ciudad de México.- Durante la tarde de este lunes, 12 de diciembre, la actriz, Laura Zapata, no tuvo reparo en estallar en contra del programa matutino conducido por Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Galilea Montijo y Arath de la Torre, ¿la razón? Todo parece indicar que la cuenta de Twitter del mañanero compartió una nota poco favorecedora de la integrante de Siempre Reinas, por lo que la histrionista terminó por hacer una brutal petición a Emilio Azcárraga.

Todo ocurrió alrededor de las 16:06 horas, cuando la famosa retuiteó una nota de la cuenta oficial de Hoy, misma que pertenecía al portal de espectáculos de Televisa: Las Estrellas. El artículo en cuestión habría demeritado la carrera de Laura Zapata, esto desde la percepción de la villana de Zacatillo, ya que al promocionar la noticia ni siquiera incluían el nombre de la antagonista de telenovelas, refiriéndose a ella como: "La hermana de Thalía revela la condición para volver a trabajar con ella".

Esta situación desató la furia de la exintegrante de MasterChef Celebrity, quien no tuvo piedad en destrozar, no solo al programa Hoy, sino a la persona que redactó dicha nota solicitando que la despidieran de Televisa: "De quinta el programa 'Hoy', ¿quién maneja tus redes sociales? Estudia para que puedas arrobarme. La estulticia (ignorancia) de quien hizo esta nota, debe ser corrido de Televisa. Emilio Azcárraga mira a tus empleados no saben quien soy yo y los éxitos que he tenido y sigo teniendo con mis personajes".

Parece ser que la cuenta de Twitter de Hoy se percató de la furia de la actriz de El Bienamado, debido a que un par de horas después de que Zapata escribió su queja eliminaron el tuit y no volvieron a promocionar la nota de Las Estrellas. Ahora bien, ¿de qué trataba el artículo que Televisa preparó? Como se mencionó anteriormente, la noticia central hablaba sobre la condición que Laura habría impuesto para trabajar con la cantante de Arrasando.

En el texto de Las Estrellas se explica que, en realidad, Laura no se negaba a trabajar con Thalía, sino por el contrario, reveló que estaba dispuesta a hacerlo, siempre y cuando le pagasen bien: "Yo soy una actriz y estoy abierta, pues claro, si me llaman y me pagan, y me pagan bien, sí, pues sí. ¡Ay, no importa!, yo no tengo ataduras, yo no tengo: '¡Ay no, con esta no!', no, que aguanten vara o ¿qué?, que aguanten la masacre, porque si va a ver tet a tet intelectual, pues ahí si les voy".

