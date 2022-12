Shock en Televisa: Tras salir de prisión, Christian Estrada manda fuerte advertencia a Ferka

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El exconcursante del reality show de Televisa Guerreros 2020, Christian Estrada, reaparece ante la prensa y rompe el silencio luego de ser señalado de presuntamente secuestrar a su hijo Leonel, a quien procreó con su ahora expareja María Fernanda Quiroz. Luego de su salida del Reclusorio Oriente hace varios días, pues no se encontraron pruebas para tenerlo detenido, lanzó una certera advertencia a su exprometida Ferka.

La polémica entre la participante del reality de Televisa Las Estrellas Bailan en Hoy y Christian Estrada continúa con más declaraciones, y en esta ocasión es el modelo quien por primera vez habló con la prensa sobre lo que sucedió a finales del mes de noviembre cuando fue detenido por la justicia mexicana por presuntamente intentar llevarse a su hijo sin el consentimiento de su expareja cuando se habían encontrado en un centro comercial de la CDMX.

Cuando reporteros cuestionaron al modelo sobre el haber secuestrado a su hijo, Estrada de inmediato respondió: "No, no, no fue secues... se escucha muy feo esa palabra ¿no?, sustracción, se dijo, pero ¿cómo puede ser secuestro cuando soy el papá yo no?, ni yo ni ella tenemos la custodia del niño, entonces en ningún momento fue sustracción, lo acaban de ver, entonces yo fui detenido ilegalmente y se los digo aquí honestamente, y es por eso que estoy aquí parado gracias a Dios, pero igual mi hijo es lo primero".

El exnovio de Frida Sofía se mostró tajante y declaró que no se quedará de brazos cruzados para poder ver y convivir con el menor. "Yo mentiroso no soy, entonces yo creo van a ver lo que viene, y les voy a ser sincero, yo lo único que quiero es convivir con mi hijo como todo papá. Mi hijo tiene su papá y aquí está presente. Mucha gente me conoce la persona que soy, y yo haría todo por mi hijo, yo lo único que quiero es convivir con mi hijo como padre, no sé cuántos padres haya aquí, pero quiero cumplir como padre", dijo.

Finalmente, Christian evitó hacer algún mal comentario sobre su exprometida y reflexionó sobre lo que fue su romance, afirmando que actualmente su único deseo es pasar tiempo con su hijo: "Lo bueno que me llevo es que en su tiempo me enamoré, estuve enamoradísimo, tuve una bendición muy grande que es mi hijo Leonel, lo que me motiva para seguir creciendo, y salir adelante, porque al final del día soy el proveedor de mi familia, de mi hijo, entonces mi prioridad es mi hijo", manifestó.

Fuente: Tribuna