Tragedia: Muere querida actriz por enfermedad y la TV se viste de luto; estremece su último adiós

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz pierde la vida y el espectáculo se viste de luto. Se trata de Helen Slayton-Hughes, quien apareció en importantes programas de televisión como Parks And Recreation, New Girl y Arrested Development. El fallecimiento de la actriz de 92 años fue confirmado por su familia en una publicación de Facebook este jueves 8 de diciembre. La causa de muerte dejó helados a todos en el medio artístico.

"Helen perdió la vida anoche. Su dolor terminó pero su espíritu intenso continúa vivo. Gracias por el amor y el apoyo a ella y a su trabajo", publicaron. Aunque no especificaron la causa de muerte, se supo que habría estado lidiando contra una enfermedad. La actriz, nacida en 1930, empezó su carrera actoral a los 50 años de edad participando en la película de 1980 Mafia On The Bounty. También actuó en The Princess and the Cabbie o el drama Después del amor de Alan Parker, donde hizo un pequeño papel como cantante.

Helen en 'Parks and Recreation'

Desde entonces, apareció en series de comedia como New Girl, Brooklyn Nine-Nine y Arrested Development. Helen también tuvo participaciones en series como The West Wing y True Blood. Su papel más reconocido fue el de la administradora gruñona 'Ethel Beavers' en Parks and Recreation, apareciendo en 11 episodios entre el 2011 y el 2015. Este 2022 había visto la luz su última película, la comedia de terror El espíritu de Bridge Hollow, disponible por la plataforma de streaming Netflix.

Aunque a partir del 2000 es cuando empezó a actuar en más proyectos, destacó más por su trabajo en series cómicas, aunque no dejó el cine por completo. La actriz actuó en Buenas noches y buena suerte, No te preocupes, no llegará muy lejos a pie y la película de Veronica Mars. En la pantalla chica participó en 18 episodios de la serie Burning Love y otros proyectos como Malcolm, Mujeres desesperadas, La juez Amy, Raven, Arrested Development, Me llamo Earl o Brooklyn Nine-Nine.

Helen Slayton-Hughes

Varios famosos y fanáticos de la actriz acudieron a Twitter para enviar sus condolencias y lamentar su partida, dándole el último adiós con emotivas palabras. El programa en el que se volvió más famosa, Parks and Recreation, rompió el silencio sobre su deceso y la despidió con un conmovedor mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter: "Descanse en paz, Helen Slayton-Hughes. 'Ethel Beavers' vivirá siempre en nuestros corazones".

Fuente: Tribuna