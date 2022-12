Tras demandar a su sobrino, Ricky Martin se prepara para celebrar sus 50 años de vida

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Es posible que este 2022 haya sido uno de los años más caóticos en la vida de Ricky Martin, quien tras 40 años de trayectoria tuvo que enfrentar uno de los peores escándalos de su vida, ¿la razón? El boricua fue acusado de violencia doméstica por su sobrino, Dennis Sánchez Martin, a principios del mes de julio del presente año. Es debido a este motivo que la policía de Puerto Rico emitió una orden de alejamiento contra el artista bajo la ley 54.

Según declaraciones del demandante, presuntamente, él habría mantenido una relación amorosa con su tío, misma que ya había llegado a su fin, pero según él, Ricky se negó a aceptar al ruptura, hecho que llevó a Dennis a temer por su seguridad, ya que, supuestamente, el cantante lo acosaba en las afueras de su casa y continuaba llamándolo. A su vez, el cantante de La Mordidita negó las acusaciones y señaló que su sobrino padecía de sus facultades mentales.

Ricky debía enfrentar un juicio para el 21 de julio, pero los representantes legales de el famoso emitieron un comunicado en el que confirmaban que Dennis retiró todos los cargos. Si bien, en algún momento, el boricua emitió un video en donde señaló que este hecho le provocó graves problemas con su esposo y su familia, aseguró que solo quería dejar todo el asunto atrás y sanar, la realidad terminó siendo otra.

A pocos días de que se dio a conocer la noticia de que Dennis se había retractado, Ricky Martin presentó una demanda contra su sobrino. Según información brindada por los abogados del cantante, ésta vez sería el intérprete de Livin' la Vida Loca quien demandó a su sobrino: "La situación ha continuado a pesar de que el acusado se retiró voluntariamente de una acción que había iniciadocontra el demandante basándose en falsedades, durante la cual admitió bajo juramente que nunca había sido agredido sexualmente por el demandante".

A tres meses de estos eventos, Ricky Martin publicó una fotografía en donde se le puede ver sonreír, aunque algunos de sus fans afirmaron que lucía con el semblante cansado, esto no significó que la celebridad de Pégate y Canción Bonita no estuviera dispuesto no solo a no disfrutar de Navidad, sino de su propio cumpleaños, el cual se celebrará el próximo 24 de diciembre, es decir en Noche Buena, día en el que la celebridad cumplirá 50 años.

Ricky Martin se prepara para celebrar su cumpleaños

