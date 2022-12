Tras pleito con Christian Estrada, Ferka reaparece en 'Hoy' con dura noticia y estremece a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz y conductora María Fernanda Quiroz, quien es mejor conocida como Ferka, no ha dejado de dar de qué hablar desde que confirmó sus problemas con Christian Estrada por la custodia y guarda de su hijo Leonel y la mañana de este lunes 12 de diciembre apareció en el programa Hoy con una nueva trágica noticia. Como se sabe, hace unos días 'El Sina' trató de llevarse a la fuerza al menor.

Esta situación desató que Estrada fuera señalado por sustracción de menores, usurpación de funciones por parte de su acompañante que dijo que era abogado y violencia. Permaneció detenido todo un fin de semana, pero tras tener una audiencia el martes 29 de noviembre recuperó su libertad. Por su parte, la exestrella de TV Azteca ha manifestado que vive con miedo de que su expareja vuelva a intentar quitarle a su hijo.

Por su parte, el exconcursante de realitys como Guerreros 2020 acaba de manifestar que no dejará de luchar por seguir conviviendo con su hijo Leonel pese a que Ferka lo ha señalado de no aportar nada a la crianza del pequeño: "Yo mentiroso no soy, entonces yo creo van a ver lo que viene, y les voy a ser sincero, yo lo único que quiero es convivir con mi hijo como todo papá. Mi hijo tiene su papá y aquí está presente", expresó ante las cámaras de Sale el Sol.

Ferka y Christian pelean la custodia de su hijo

Debido a todo el estrés que está manejando la concursante de Las Estrellas Bailan en Hoy por sus problemas familiares, hace algunos momentos confirmó que su salud ya está pagando los estragos de esta situación. Durante los ensayos del reality, Ferka se desplomó y sufrió un desmayo, desatando la preocupación de todos los televidentes: "Me voy a desmayar, necesito alcohol, necesito alcohol", dijo mientras se desvanecía.

La intérprete de 36 años tuvo que ser llevada de urgencia al servicio médico y a su salida de la revisión comentó qué le habían diagnosticado: "Estoy bien, tengo un poquito baja la presión, la oxigenación es lo que no tengo bien, la tengo un poco baja", declaró. Ya en el foro de Hoy, Fernanda explicó que sufrió este desmayo por exceso de cansancio y estrés pero descartó que se trate de una enfermedad mayor:

Gracias a Dios es estrés, se me bajó la presión, tengo presión de demostrar lo mejor aquí y con lo que traigo yo, pero nada, comiendo bien y descansando", expresó.

