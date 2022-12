Tras sacar del clóset a Bisogno y veto en Televisa, actor traiciona a 'Hoy' y debuta en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien inició su carrera en TV Azteca hace 20 años y que presuntamente estuvo vetado de Televisa dio un duro golpe al programa Hoy debido a que ayer domingo 11 de diciembre se unió al matutino de la competencia, Venga la Alegría: Fin de Semana. Se trata de Raúl Sandoval, quien retornó a la televisora del Ajusco luego de haber sacado del clóset a Daniel Bisogno.

El cantante cachanilla se volvió famoso cuando debutó en La Academia en el año 2002 al lado de personalidades como Myriam Montemayor y Toñita Salazar. Luego participó en otros realitys como El Desafío de Estrellas y actuó en telenovelas como Dos chicos de cuidado en la ciudad y Siempre tuya Acapulco. Al quedarse sin contrato de exclusividad y perder proyectos, Raúl optó por vender papel higiénico durante la pandemia.

El año pasado el originario de Mexicali, Baja California, se metió en una tremenda controversia cuando aseguró que Bisogno es gay en una entrevista exclusiva con Gustavo Adolfo Infante, donde además expuso que el presentador de Ventaneando intentó tocarlo estando borracho: "No fue acoso porque no estuvo encima de mí, fue como un instante en el que intentó hacer algo y yo me fui de la fiesta. Pensé que se iba a disculpar y nunca me pasó. No me respetó".

Además el esposo de la conductora Fran Meric denunció que lo habían vetado de la televisora de San Ángel, pero hace algunos meses le permitieron regresar actuando en el melodrama Si nos dejan. Además hace poco estuvo en el reality Guerreros 2021 y hasta formó parte del programa Hoy concursando en el reality de baile Las Estrellas Bailan en Hoy al lado de la controversial peruana Laura Bozzo.

Raúl Sandoval en 'Hoy'

Sin embargo, este fin de semana Sandoval traicionó al Canal de Las Estrellas pues regresó por todo lo alto a Azteca Uno como invitado especial del matutino VLA: Fin de Semana. El intérprete cachanilla estuvo en el foro del programa por primera vez debido a que lo invitaron a ser parte del homenaje a Vicente Fernández a 1 año de su partida cantando sus éxitos y hasta platicó cómo fue para él actuar en la bioserie autorizada del fallecido cantante.

Fuente: Tribuna