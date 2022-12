Tras ser hospitalizado por problemas de salud y vestirse de luto, cantante da tremenda noticia

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado 3 de diciembre un controversial cantante y conductor de realitys shows fue trasladado de urgencia al hospital, tan solo 24 horas después de haber dado un gran concierto en el Madison Square Garden, Nueva York, Estados Unidos. A poco más de una semana de estos hechos, la celebridad sorprendió a sus más de seis millones de seguidores en Instagram tras dar una inesperada noticia.

Se trata de Nick Cannon, famoso cantante y conductor de realitys como America's Got Talent, The Masked Singer, entre otros, así como también su nombre es causa de polémica en el país gobernado por Joe Biden debido a que tiene 11 hijos y está en espera del nacimiento del bebé número 12. Como se mencionó anteriormente, el cantante de éxitos como If I Was Your Man, Power, Your Pops Don't Like Me y Pray for him fue a dar al hospital hace poco más de una semana debido a una neumonía.

Nick Cannon es hospitalizado

Créditos: Instagram @nickcannon

En el proceso, la celebridad se vistió de luto debido a que, aún en el nosocomio, recordó el aniversario luctuoso de su hijo, Zen, quien falleció el 5 de diciembre del 2021 debido a una rara forma de cáncer cerebral, motivo por el que el famoso le dedicó un conmovedor mensaje en su cuenta oficial de Instagram: "He estado dando vueltas toda la noche, y por mucho que sepa que necesito descansar, anoche no pude dormir en absoluto. No puedo creer que ya haya pasado un año desde que ocurrió el día más difícil de mi vida".

El mensaje continuó narrando lo difícil que ha sido para él superar la perdida del bebé que concibió con la cantautora Alyssa Scott: "Debe ser la experiencia más pesada, oscura y depresiva que nunca esperaré. Una mezcla de culpa, dolor y tristeza es lo que suprimo a diario" y concluyó con un desgarrador deseo: "Continúa descansando pacíficamente mi hijo, Zen Scott Cannon. Te amamos eternamente".

Luego de vivir esta complicada serie de emociones, Nick Cannon logró recuperarse de la neumonía que lo azotaba, hecho que dio a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram, durante la mañana de este lunes, 12 de diciembre del 2012, junto a una historia en la que aparece caminando en lo que parece ser un sótano; mientras que en el pie del video se puede leer: "¡Regresamos! Sintiéndose increíble". Por el momento se desconocen cuáles son los planes a futuro del famoso.

