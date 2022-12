'Ventaneando' se viste de luto: Chapoy anuncia trágica muerte en vivo y le dan el último adiós

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El programa de TV Azteca Ventaneando se viste de luto y recuerda a un famoso cantante en su aniversario luctuoso. Sí, la emisión de espectáculos conducida por Pati Chapoy entrevistó en exclusiva a la familia de Vicente Fernández a un año de su partida. Fue el cantante Alejandro Fernández quien apareció frente a las cámaras y reveló cómo ha sido su duelo tras la pérdida de su padre, además de hablar de cómo ha visto a su madre doña Cuquita en este tiempo.

Durante la misa donde la familia conmemoró al 'Charro de Huentitán', el intérprete de Me dediqué a perderte explicó al programa Ventaneando que tendrían una misa y posteriormente una kermés abierta para el público, además de revelar cómo han ayudado a su madre a sobrellevar la ausencia de 'Don Chente': "Mi mamá está feliz, está muy contenta, la traemos muy consentida, hemos estado ahí con ella, la hemos estado viajando".

Y agregó: "Ha estado pues haciendo muchas cosas que no le daba la oportunidad cuando estaba al lado de mi papá (...) ha viajado, el otro día se fue a España, se va a ir conmigo a Colorado, después de eso nos vamos a ir unos días a Vallarta (...) Así que todo el tiempo no la traemos unos días Vicente, otros Gerardo, otros yo, y también le damos sus días para estar con mi papá, porque como sea, pero lo extraña todos los días", compartió.

Alejandro Fernández y Vicente Fernández

Al respecto de las próximas fiestas decembrinas, el cantante confesó que aún no tienen definido el lugar dónde la familia pasará Navidad, ya que es la viuda de Don Vicente quien elegirá si la pasan en el rancho familiar o en Colorado: "Todavía no sabemos, porque mi mamá tiene qué decidir, yo sí me voy con mi familia, pero mi mamá tiene que decidir, yo sí me voy con mi familia, pero yo creo que vamos a pasar Navidad con mi mamá definitivamente, y Año Nuevo, pero no sabemos en dónde, yo creo que aquí en casa", detalló.

Al cambiar al tema de su vida sentimental, 'El Potrillo' se mostró más hermético y ante la pregunta de si sigue enamorado de Karla Laveaga, únicamente dijo: "Aquí estamos bien felices todos, bien enamorados". Finalmente, al respecto de sus posibles planes de boda, Fernández confesó que aún no está listo para dar este paso. "No, no sé... el tiempo lo dirá... sí, exactamente, no hay nada de prisa", concluyó.

Fuente: Tribuna