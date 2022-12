Ya huele a Oscar: 'Pinocho' de Guillermo del Toro recibe nominación a los Globos de oro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 9 de diciembre se estrenó a través de la plataforma de streaming Netflix la versión del clásico italiano Pinocho, la cual contó con la dirección del mexicano Guillermo del Toro y, a tan solo unos días de su lanzamiento, no solo se ha posesionado como una de las favoritas de la audiencia sino que además también figura como una de las nominadas a los Globos de Oro pues la mañana de este lunes 12 de diciembre se reveló la lista completa de los que aspiran a una presea en la que será la 80ª edición.

Los Globos de Oro se encargan de reconocer a lo mejor del cine y la televisión, motivo por el cual también se toman en cuenta producciones de plataformas de streaming resaltando que tanto Netflix como HBO Max cuentan con un total de 14 proyectos nominados y claro está, se encuentra el proyecto del director originario de Guadalajara, Jalisco.

La categoría para la que esta cinta obtuvo la nominación es la de Mejor Película Animada y, para saber si se lleva la presea, será necesario seguir la ceremonia que se llevará a cabo el próximo 10 de enero de 2023, fecha en que los nominados en cada una de las categorías se darán cita en el The Beverly Hilton, ubicado en Los Ángeles, California, ciudad que dicho sea de paso, es donde reside el ganador del Oscar quein ahora compite por un Globo de Oro.

"Quería que Pinocho fuera desobediente (…), quería que Pinocho, que era el único títere, no actuara como un títere. Pensé que temáticamente eso era perfecto", dijo Del Toro en el marco del estreno de la cinta.

Además de esta cinta clásica, en la misma categoría compiten las obras Inu-Oh del cineasta Masaaki Yuasa; Marcel the Shell with Shoes On de Dean Fleischer Camp; Gato con botas: el último deseo y Red, película disponible en la plataforma Disney Plus y la cual fue dirigida por Domee Shi. Aunque no se han mencionado cuáles son los favoritos a llevarse el premio, internautas celebraron la nominación pues como se dijo anteriormente, es una de las populares en Netflix.

Elogios de Stephen King

Tal fue la aceptación de Pinocho de Del Toro que en redes sociales el escritor de terror Stephen King no dudó en externar sus primeras reacciones a al cinta, personaje que además es uno de los favoritos del contrasta mexicano quien no ha dudado en extrañar su admiración, algo que al parecer ya es recíproco pues, pese a ser una cinta animada, el mismo cineasta mexicano ha remarcado que no es para menores de edad.

"Pinocho: Pura magia", escribió King.

