Britney Spears y su esposo reaparecen pero sus fans dudan de su amor por esta razón

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Aproximadamente a mediados de este 2022, los fanáticos de Britney Spears comenzaron a bombardear a la famosa con mensajes en los que cuestionaban si realmente se encontraba bien, ¿la razón? De un momento para otro su esposo, Sam Asghari desapareció de las redes sociales de la celebridad, aunque no del ojo público, ya que continuó apareciendo en eventos públicos, pero sin la cantante.

A su vez, Britney comenzó a publicar videos en su cuenta oficial de Instagram en donde regularmente se le veía bailando, aunque los más de 41 millones de fans de la cantante de Toxic comenzaron a notar cosas que les parecían extrañas como el hecho de que siempre parecía utilizar la misma ropa o contradicciones en sus declaraciones, como en alguna ocasión donde pidió disculpas a sus seguidores por bailar mal con tacones, argumentando que era principiante en ello, cuando en la mayoría de sus coreografías se le podía ver utilizar este tipo de calzado.

Britney Spears y Sam Asghari

Créditos: Instagram @britneyspears

Si bien Britney Spears y Sam Asghari han desmentido en distintas ocasiones a los teóricos de la conspiración, afirmando que todo está bien y, que si no son vistos juntos en eventos públicos es porque la cantante de I Wann Go no disfruta de ellos, debido al estrés que estos le producen, sus seguidores continúan poniendo en tela de juicio la seguridad de la famosa, así como el amor que se supone existe en la pareja de recién casados.

Durante la noche del pasado lunes, 12 de diciembre, la rubia compartió un video en su cuenta oficial de Instagram, en donde se le podía ver prepararse junto a su esposo para disfrutar de unos días juntos en Nueva York, ciudad donde posiblemente se vayan a disfrutar de las fiestas de fin de año, aunque esto no convenció a sus fans, quienes incluso declararon que todo era una puesta en escena y que, en realidad, no estaba en un avión, incluso aseguraron que se trataba de una pantalla verde.

Britney Spears y Sam Aghari deseando feliz Navidad

Créditos: Instagram @britneyspears

Por otro lado, la pareja compartió un video breve en donde Sam y Britney aparecen posando frente a un árbol de Navidad, mientras que el actor deseaba felices fiestas a sus fanáticos; sin embargo esto tampoco calmó a los fans de Britney, quienes analizaron el clip de apenas 5 segundos de duración en donde y argumentaron que el video sería viejo debido a que ninguno de los dos usa anillo de compromiso; sin embargo todo lo anteriormente mencionado son especulaciones de los fans y nada más.

Fuentes: Tribuna, Instagram @britneyspears