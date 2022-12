Eugenio Derbez se codea con la realeza y presume FOTO con la Reina Letizia de España

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Tras cuatro meses de dolorosa recuperación, Eugenio Derbez demostró que está listo para regresar a su ocupada vida. Ni bien, hace 24 horas compartió una fotografía junto a Alessandra Rosaldo en la alfombra roja de Avatar 2, el actor de CODA dejó a sus más de 18,7 millones de seguidores en Instagram boquiabiertos, tras publicar algunas fotografías con nada más y nada menos que con la Reina Letizia de España.

Todo ocurrió durante la jornada de este martes, 13 de diciembre, cuando el histrión de No se aceptan devoluciones y su esposa, la vocalista de Sentidos Opuestos, acudieron como invitados al a inauguración del Instituto Cervantes en Los Ángeles, California. Aunque el evento por sí mismo ya era de gran estatus, nada preparó a la pareja para la gran sorpresa que se llevó y es que, en el lugar se encontraron con la Reina de España, quien acudió como invitada especial.

Alessandra Rosaldo, Letizia de España y Eugenio Derbez

Créditos: Instagram @ederbez

Letizia, quien es ampliamente reconocida por su gran estilo para vestir, maravilló a todos los presentes con un conjunto color blanco de dos piezas, cuello redondo y un abrigo color camel de la casa de modas, Carolina Herrera; mientras que Eugenio parecía hacerle honor a su personaje en CODA, y que se le vio utilizar un traje tipo Oxford con un cuello de tortuga que recuerda un poco a su 'look' en el filme ganador del Oscar.

Como era de esperarse, Eugenio no dejó pasar la ocasión sin tomarse algunas fotos para el recuerdo, mismas que compartió más tarde en su cuenta oficial de Instagram, donde reconoció que era un "honor" haber conocido a la royal española: "Hoy tuve el honor de conocer y platicar con la Reina de España, que vino a Los Ángeles ala inauguración del Instituto Cervantes", declaró Derbez en sus redes sociales.

Estas fotografías causaron debate en las redes sociales del histrión, donde si bien hubo quienes se maravillaron con la presencia de la soberana de España, hubo quienes aprovecharon la ocasión para criticar al histrión y hasta la propia Letizia: "Ya pelo el cobre Eugenio, en contra del Gobierno de México, pero porque no le compartieron de su pastel", "Letizia ya no se parece a Letizia", "Pues yo no le veo el honor, es una mujer de carne y hueso como todos", "186 años después aún hay mexicanos que se siguen sintiendo súbditos del imperio español, verdaderamente triste", fueron algunos de los comentarios.

Publicación de Eugenio Derbez

Créditos: Instagram @ederbez

Fuentes: Tribuna, Instagram @ederbez