Famosos destrozan el documental de 'Harry y Meghan': "Son un par de per... lloronas"

Nueva York, Estados Unidos.- A menos de una semana del estreno de la docuserie de Harry y Meghan, asistentes del Palacio de Buckingham y funcionarios del parlamento británico han dado su opinión con respecto al actuar de los Duques de Sussex y, como era de esperarse, reprobaron completamente a la polémica pareja; sin embargo, en un giro inesperado de acontecimientos, algunos famosos estadounidenses alzaron la voz para expresar su descontento con Markle, quien anteriormente perteneció a la farándula norteamericana.

El primero en emitir su postura fue la leyenda de la radio y exjuez de America's Got Talent, Howard Stern, quien destrozó a la histrionista y al Príncipe Harry, durante una transmisión de su programa Sirius XM: "Pasan como perr... lloronas. Tengo que decírtelo hombre, simplemente no lo entiendo". Si bien, el locutor no empatizó con el concepto del show en general, si tuvo una opinión más amable con el royal pelirrojo, debido a que perdió a su madre, la Princesa Diana, a una edad muy joven: "La trataron (a Lady Di) como una mie... (...) Que el Príncipe Carlos fuera tan jodidamente cariñoso con Lady Diana... y me siento mal por el Príncipe Harry que perdió a su madre allí".

Fotografía de Howard Stern

Sin embargo, minutos después Stern arremetió en contra de la pareja, especialmente contra Meghan Markle porque, desde su percepción, ella solo busca que la gente la quiera: "Pero Jesucristo, cuando esos dos (Harry y Meghan) comienzan a quejarse que qué no les gustó y ella (Markle) quiere ser amada en este país (...) Es extraño ver a dos personas que siguen gritando: 'Queremos nuestra privacidad, queríamos que la prensa nos dejara en paz' (...) Es como las Karadashians, excepto que esto es aburrido", concluyó.

Pero el presentador de radio no fue el único que destrozó a los Duques de Sussex, ya que Bethenny Frankel, quien es estrella del reality show, Real Housewives of New York City, publicó en días recientes un video de TikTok, donde tildo de "aburrida" la docuserie: "Me pareció un poco aburrido. No me llamó la atención. Parecía que realmente querían ser humanizados. (...) Creemos que están realmente enamorados y creemos que realmente son seres humanos".

Fotografía de Bethenny Frankel

Tras ello, Frankel se fue contra Markle, asegurando que todo parecía indicar que ella únicamente buscaba tener más fama: "Parecía que todo este documental trataba sobre 'lo famosos que somos'... Parecía que Markle quería pasar el rato con celebridades importantes y ganar notoriedad al ser parte de la monarquía británica (...) Parece que ellos, y Meghan en particular, siguen queriendo contarnos más", concluyó la estrella de televisión.

Si bien, algunas personas estuvieron de acuerdo con las declaraciones de Stern, con respecto a que la pareja salió de la monarquía en busca de un poco de privacidad, la realidad es que hace una semana los Sussex emitieron un comunicado en donde su portavoz aseguró que ese no fue el verdadero motivo y que incluso ellos reafirmaron su deseo de seguir con su labor pública.

