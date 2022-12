FOTO: Tras sufrir grave accidente, Eugenio Derbez regresa al cine con su "novia"

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- La noche del pasado lunes, 12 de diciembre, Eugenio Derbez paralizó a sus más de 18,7 millones de seguidores, después de reaparecer en una alfombra roja, pero no lo hizo solo, ya que estaba bien acompañado por parte de su "novia", con quien disfrutó de pasar un gran momento, que presumió a través de su cuenta oficial de Instagram. Entérate de todos los detalles.

Hace aproximadamente cuatro meses, el mundo de la farándula tanto estadounidense como de habla hispana se estremeció después de que trascendiera la notica de que el querido actor y comediante, Eugenio Derbez, tuvo un grave accidente en el interior de su casa. Como algunos recordarán, en aquella ocasión la celebridad se encontraba disfrutando de un juego de realidad virtual cuando terminó por tropezar, lo que provocó que se rompiera el hombro.

Según algunos informes, el dolor por sus 15 fracturas fue tal, que terminó por desmayarse apenas tocó el auto. Por su parte, los médicos del Hospital de Los Ángeles intentaron auxiliar al famoso pero tras darse cuenta de la verdadera condición de su brazo optaron por esperar para someterlo a una cirugía reconstructiva; mientras tanto Alessandra Rosaldo fue quien se encargó de mantener informados a los fans de Eugenio con algunas actualizaciones.

Si bien en primera instancia se dijo que Eugenio Derbez tardaría hasta seis meses en recuperarse por completo del incidente, la realidad terminó por ser completamente distinta, ya que la noche del pasado lunes, 12 de diciembre, Eugenio Derbez fue captado junto con Alessandra en la alfombra roja de la premiere de Avatar: The Way of Water, en Los Ángeles, ciudad en la que ambos residen con su pequeña hija, Aitana.

El actor de cintas como CODA y No se aceptan devoluciones compartió una fotografía en la que mencionaba que aquella fue su primera cita con Alessandra Rosaldo después de no salir de su vivienda durante cuatro meses: "'Avatar: The Way of Water Premiere' en Los Ángeles. Noche de cita con mi novia, Alessandra Rosaldo, después de meses de no salir", declaró el famoso en su cuenta oficial de Instagram. Actualmente, Eugenio se encuentra trabajando en la próxima edición de Lol, reality show de comedia que se estrenará a través de Prime Video.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo en el estreno de 'Avatar 2'

Créditos: Instagram @ederbez

Fuentes: Tribuna, Instagram @ederbez